Thời tiết lạnh trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước dịp Tết Nguyên đán.

Thời tiết lạnh trong dịp Tết.

Các tỉnh miền Bắc: Ngày 25/1 và ngày 31/1 chịu ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường nhưng hầu như không ảnh hưởng nhiều đến thời tiết khu vực. Trời rét về đêm và sáng sớm.

Các tỉnh miền Trung: Chịu ảnh hưởng của đới gió đông hoạt động yếu, trời có mưa rải rác, từ đêm 24/01 đến ngày 26/01 ở các từ Quảng Trị đến Phú Yên có mưa trên diện rộng, khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to. Phía Bắc trời ré.

Các tỉnh miền Nam: Chịu ảnh hưởng của rìa phía Bắc rãnh áp thấp xích đạo. Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa.

Dự báo thời tiết các khu vực

Khu vực Bắc Bộ: Từ 25-27/01/2017 (28-30 tháng Chạp)

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 oC vùng núi có nơi dưới 12 oC

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 oC khu Tây Bắc có nơi trên 24(oC). Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 28-31/01/2017 (01-4Tết)

Nhiệt độ thấp nhất:16-19 oC, vùng núi có nơi dưới 15 oC

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 oC, khu Tây Bắc có nơi trên 26 Trưa chiều trời nắng.

Ngày 01/02/2017 (5 tết).

Nhiệt độ thấp nhất:16-19 oC, vùng núi có nơi dưới 15 oC.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 oC, khu Tây Bắc có nơi trên 26 oC. Có mưa nhỏ vài nơi.

Khu vực Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế: Từ 25-27/01/2017 (28-30 tháng Chạp)

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 oC

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 oC. Nhiều mây, từ đêm 24/01 đến ngày 26/01 ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Trời rét.

Từ 28/1-01/02/2017 (01-5 tết)

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 oC

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 oC, phía Nam có nơi trên 27. Có mưa rải rác ở phía Bắc, phía Nam ngày nắng.

Khu vực Đà Nẵng- Bình Thuận: Từ 25-27/01/2017 (28-30 tháng Chạp).

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 oC.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 oC, phía Nam có nơi trên 30 oC. Nhiều mây, từ đêm 24/01 đến ngày 26/01 ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Từ 28/1-01/02/2017 (01-5 tết).

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 oC.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 oC. Có mưa vài nơi, ngày nắng.

Khu vực Tây Nguyên: Từ 25/01-01/02/2017.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 oC.

Nhiệt độ cao nhất 27-30 oC. Đêm không mưa, ngày nắng

Nam Bộ: Từ 25/01-01/02/2017

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 oC

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 oC. Đêm không mưa, ngày năng./.