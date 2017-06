Thông tin 7 chiến sỹ công an Lai Châu bị bắn chết là hoàn toàn bịa đặt

Sáng nay (26/6), đại diện Công an tỉnh Lai Châu cho biết, không có chuyện 7 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lai Châu bị bắn chết như các trang mạng xã hội đã đưa.

Lực lượng công an Lai Châu tăng cường tuyên truyền ở cơ sở.

Cụ thể, thông tin trên trang thông tin điện tử, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, thời gian gần đây, lợi dụng việc tạm hoãn Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt - Trung lần thứ 4 tổ chức tại Lai Châu. Một số tổ chức, cá nhân đã đăng tải thông tin có nội dung bịa đặt, sai sự thật như: "Có biến lớn ở Lai Châu... ", "Tin chờ xác nhận: Giao lưu Quốc phòng biên giới Tây Bắc, 7 Công an Việt cộng bị bắn chết"...

Công an Lai Châu khẳng định, đây là những thông tin bịa đặt, sai sự thật của các cá nhân, tổ chức phản động. Thực tế không có sự việc như các đối tượng đã tung tin; Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt - Trung lần thứ 4 đã tạm hoãn không tổ chức ở Lai Châu, với lý do: "Do đồng chí Trưởng đoàn - Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa có việc đột xuất trong nước, không đồng chủ trì giao lưu được".

Về vấn đề này, Đại tá Bùi Xuân Phong, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu khẳng định: Đây là thông tin hoàn toàn bịa đặt. Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã báo cáo lãnh đạo tỉnh Lai Châu, phối hợp với công an các tỉnh để truy tìm các đối tượng thông tin sai sự thật.

Trước đó, ngày 25/6, trên mạng xã hội Facebook mang tên Hà Quốc Huy và Thái Văn Đường đã đăng tải thông tin “Có biến lớn ở Lai Châu”, “7 công an Lai Châu bị bắn chết”. Những thông tin trên, gây sự chú ý của cộng đồng mạng, khiến dư luận xã hội xôn xao, gây xáo trộn tâm lý trong nhân dân.

Hiện nay, trên trang mạng Facebook của Hà Quốc Huy không còn tồn tại thông tin trên, chỉ còn trang của Thái Văn Đường vẫn hiển thị thông tin sai sự thật. Công an tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục cử cán bộ nắm bắt địa bàn để tuyên truyền, hướng dẫn để người dân hiểu và làm theo quy định của pháp luật; đồng thời tăng cường quản lý chặt việc sử dụng các trang mạng cá nhân đăng những nội dung thông tin sai sự thật, ảnh hưởng danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân./.