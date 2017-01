Tìm kiếm một nạn nhân nghi mất tích trên sông Thạch Hãn

Chiều nay (5/1), lực lượng chức năng và người dân tỉnh Quảng Trị tiếp tục tìm kiếm một người mất tích trên sông Thạch Hãn. Hiện trường vụ việc.

Nạn nhân được xác định là anh Đặng Văn Hằng, 38 tuổi, trú tại Khu phố 5, Phường 2, Thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ sáng nay, sau cuộc nhậu với nhóm bạn, anh Hằng chạy xe môtô về hướng sông Thạch Hãn. Thấy tâm lý của anh không ổn định, nên những người bạn của anh chạy theo. Khi đến bờ sông Thạch Hãn, mọi người chỉ nhìn thấy chiếc xe môtô dựng lại ở đó. Đến 12 giờ trưa 5/1, thông tin về anh Hằng vẫn bặt vô âm tín, nên nghi anh Hằng đã nhảy cầu Thạch Hãn tự vẫn.

Lực lượng chức năng nổ lực tìm kiếm người gặp nạn.