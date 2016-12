Tin gió mùa Đông bắc và cảnh báo thiên tai từ ngày 24-31/12/2016

Dự báo: Tối và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ, một số nơi thuộc Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió đông bắc trong đất liền ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở các tỉnh Bắc Bộ đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, vùng núi 13-16 độ C.