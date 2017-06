Toàn cảnh vụ cháy kinh hoàng tại Triều Khúc - Hà Nội

Theo thông tin người dân sống gần hiện trường vụ cháy cho biết, đám cháy bất ngờ bốc cháy vào khoảng 12h30 ngày 26/6 tại một xưởng thu gom và chế bế nhựa phế thải tại xóm Án, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì (Hà Nội). Ngọn lửa bốc lên trong lúc các công nhân nghỉ trưa. Lửa bùng phát rất nhanh và rất khó khống chế. Đến khoảng 12h45 ngọn lửa bùng cháy dữ dội tại xưởng và lan ra các ngôi nhà xung quanh. Ngay sau đó các lực lượng phòng cháy chữa cháy đã điều động 5 xe cứu hỏa đến hiện trường. Đến khoảng 13h30 phút các lực lượng cứu hỏa đã khống chế được ngọn lửa. Tuy không có thiệt hại về người nhưng nhiều người xung quanh bị ngạt khí và bị thương nhẹ. Lực lượng cứu hỏa phải phá tường nhà để phục vụ công tác chữa cháy. Khu vực này có rất nhiều xưởng thu gom và tái chế phế liệu hoạt động trong điều kiện tạm bợ, lụp xụp không đảm bảo các điều kiện an toàn theo quy định. Các lực lượng chữa cháy tiến vào bên trong sau khi khống chế được ngọn lửa. Hiện trường vụ cháy là xưởng thu gom tái chế phế liệu nên rất tạm bợ, chỉ có những tấm tôn mỏng ghép lại. Ngọn lửa gần như thiêu rụi hoàn toàn khu xưởng tái chế này. Kho hàng và xưởng đã biến thành than sau đám cháy. Máy móc cũng bị cháy rụi trong kho. Nguyên nhân vụ cháy có thể là do chập điện hoặc do quá trình tái chế trong xưởng gây ra. Đám cháy đã gây ra thiệt hại tới hàng tỉ đồng. Do hiện trường vụ cháy nằm ở vị trí rất sâu trong ngõ nhỏ nên xe cứu hỏa rất khó khăn trong tiếp cận với đám cháy. Những thứ còn sót lại sau đám cháy. Những nhà xung quanh cũng cấp tốc vận chuyển đồ đạc ra bên ngoài đề phòng đám cháy có thể lan sang diện rộng.

