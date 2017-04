Tông sập lan can cầu, xe container lao xuống sông Buông

Một xe container mất lái đã tông sập lan can cầu, lao xuống sông. Vụ tai nạn xảy ra khoảng 1h sáng ngày 9/4, trên đường ĐT769 đoạn qua cầu An Viễng, thuộc xã An Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Đầu xe cắm xuống sông Buông.

Thời gian trên, tài xế Lê Hoàng Phiến, 29 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp điều khiển là xe đầu kéo biển kiểm soát 51C-795.64 kéo rơ-mooc biển kiểm soát 51R-167.05 lưu thông trên đường ĐT769 hướng từ huyện Long Thành đi ngã tư Dầu Giây, huyện Thống Nhất.

Khi đến cầu An Viễng, chiếc xe bất ngờ mất lái tông sập khoảng 10m lan can bên phải cầu rồi lao xuống sông Buông. Lái xe may mắn thoát chết và đến trình báo tại công an địa phương.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, phần đầu xe lao xuống sông, nhiều bộ phận hư hỏng, còn phần đuôi rơ-mooc và container vẫn vắt trên bờ.

Đuôi xe vẫn nằm trên đường.

Nhận tin báo, Công an huyện Long Thành đã có mặt xử lý hiện trường và điều tiết giao thông qua khu vực. Đến khoảng 10h sáng, chiếc xe mới được kéo lên, di rời khỏi hiện trường.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đồng thời xác định mức độ hư hỏng cầu An Viễng.