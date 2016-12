TP.HCM: Người dân bắt đầu nghỉ Tết dương lịch

Tại bến xe miền Tây, vào cuối giờ chiều, đông đúc người dân đã đến bến xe để mua vé đi ngay. Do kỳ nghỉ Tết dương lịch năm nay trùng với cuối tuần, người lao động được nghỉ liên tiếp 3 ngày nên lượng khách đến bến xe khá đông.

Người dân xếp hàng mua vé xe về quê nghỉ Tết dương lịch.

Nguyễn Thanh Sang, sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải nói: “Thời gian nghỉ Tết tây được hai ngày. Em mua vé về Sa Đéc và đợi cũng lâu vì người mua vé nhiều”.

Đến 17h, một số quầy vé đã đóng cửa sớm bởi đã bán hết vé đi trong ngày hôm nay. Đa số người dân đều dễ dàng kiếm cho mình một tấm vé để về quê; một số người không mua được vé như ý đã quyết định quay về và sáng mai ra lại bến xe. Cũng có nhiều người đã đặt vé từ sớm nên đến giờ chỉ ra bến xe lấy vé để đi.

Rất đông người đã ra bến xe mua vé về quê vào chiều 30/12 sau khi kết thúc công việc.

Ông Lê Huy Hòa đi tuyến Thành phố Hồ Chí Minh – Cần Thơ cho biết: “Tôi biết là đợt này Tết dương lịch cùng cuối tuần nên lương khách sẽ đông. Vì thế tôi đã đặt vé trước cách đây 1 tuần và đến giờ chỉ ra đây lấy vé, nhà xe sắp xếp cho tôi. Với tôi mọi việc dễ dàng nhưng có lẽ với mọi người sẽ khó khăn hơn”.

Theo ông Nguyễn Minh Tiến, Trưởng phòng điều hành bến xe miền Tây, hôm nay lượng khách đến bến xe dự kiến khoảng 40.000 – 42.000 lượt, tăng 20% so với năm ngoái. Cao điểm đợt phục vụ Tết dương lịch năm nay là ngày mai với dự kiến lượng khách qua bến đạt 47.000 – 49.000.

Mọi người chờ mua vé.

Bến xe đã huy động 100% lực lượng kết hợp với cảnh sát giao thông, công an địa phương và thanh tra giao thông để hỗ trợ điều tiết giao thông trước bến và đảm bảo an ninh trật tự trong bến, nhờ đó, an ninh trật tự được đảm bảo. Ngoài lượng xe của các hãng, bến xe cũng đã chuẩn bị sẵn phương án để giải tỏa khách khi quá đông.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Trưởng phòng điều hành bến xe miền Tây nói: “Đợt này theo kế hoạch, bến xe đã liên hệ với hợp tác xã 19/5 hợp đồng 25 xe buýt để dự phòng. Khi nào khách đông đột biến sẽ phối hợp với bên xe buýt để điều xe phục vụ hành khách”.

Giao thông ở tuyến đường Kinh Dương Vương hướng về miền Tây vẫn thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn tắc như mọi năm.

Trên tuyến đường Kinh Dương Vương hướng về miền Tây, cuối giờ chiều đông đảo người dân đi về quê bằng xe máy nhưng nhờ đường đã được mở rộng và có sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông nên giao thông thông thoáng, đến 18h vẫn chưa xảy ra tình trạng ùn tắc như mọi năm./.