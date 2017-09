Nếu như ở nhiều nước, xỉ than của các nhà máy nhiệt điện được coi là tài nguyên tái sử dụng thì ở nước ta, xỉ than vẫn đang được coi là một loại chất thải. Chính vì thế, việc bảo quản một khối lượng xỉ than lớn thải ra để không làm ảnh hưởng đến môi trường đang là bài toán khó cho các nhà máy nhiệt điện./.

