Tưng bừng hội đua thuyền trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình tổ chức Lễ hội Đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Bất chấp trời nắng nóng, các thuyền đua hy vọng sẽ mang chiến thắng về cho làng mình. Tham gia Lễ hội đua thuyền mừng Tết Độc lập có 24 thuyền đua nam và 8 thuyền đua nữ với hàng trăm vận động viên tham gia. Các tay chèo tranh tài trên đường đua dài 24km đối với nam, 18 km với thuyền đua nữ. Tham gia Lễ hội đua thuyền mừng Tết Độc lập có 24 thuyền đua nam và 8 thuyền đua nữ với hàng trăm vận động viên tham gia. Các tay chèo tranh tài trên đường đua dài 24km đối với nam, 18 km với thuyền đua nữ.

Hàng trăm tay chèo tham gia cuộc đua hào hứng trên sông Kiến Giang.



Từ 7 giờ sáng, sau tiếng còi khai cuộc, hàng ngàn người dân đã hò reo cổ vũ cho các thuyền đua dọc chiều dài sông Kiến Giang. Các vận động viên có những màn bứt phá ngoạn mục để quyết tâm về đích sớm.

Đông đảo người dân Lệ Thủy cổ vũ các đội đua.

Kết quả chung cuộc, ban tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho thôn Đại Phong, xã Phong Thủy; giải Nhì thôn An Xá, xã Lộc Thủy; giải Ba thuộc về thôn Lộc An, xã An Thủy.

Các đội tranh tài quyết liệt trên sông Kiến Giang.

Chị Võ Thị Hiền, một người dân ở xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy cho biết: "Lễ hội năm nào cũng có nhưng từ sáng sớm, người người, nhà nhà mong đợi đến giờ phút đua thuyền trên sông Kiến Giang. Là người con Lệ Thủy tôi cảm thấy rất hào hứng"./.

