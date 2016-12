Vụ 2 bệnh nhân tử vong tại BV Trí Đức: Sau 4 tuần mới có kết quả

Liên quan đến vụ 2 bệnh nhân (một nam, một nữ) tử vong tại Bệnh viện đa khoa Trí Đức, số 219, đường Lê Duẩn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, trưa nay (26/12), đại diện lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội đã có buổi họp báo cung cấp thông tin cho báo chí. Sở Y tế Hà Nội họp báo cung cấp thông tin cho báo chí.

Trao đổi với phóng viên, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết, theo chẩn đoán ban đầu, 2 bệnh nhân tử vong do sốc phản vệ, kết quả cuối cùng phải phụ thuộc vào khám nghiệm tử thi, dự kiến sẽ có kết quả sau 4 tuần.

Sở Y tế Hà Nội đã quyết định đình chỉ hoàn toàn hoạt động phẫu thuật, thủ thuật có liên quan đến sử dụng thuốc gây mê tại Bệnh viện đa khoa Trí Đức. Trước những nghi vấn về chất lượng thuốc gây mê cho hai bệnh nhân, Sở Y tế đã làm việc với nhà cung cấp loại thuốc gây mê và xin ý kiến chuyên môn của Bộ Y tế về thuốc đã sử dụng cho 2 bệnh nhân thì đây là những thuốc thông thường vẫn sử dụng tại các bệnh viện khác.

Bệnh viện đa khoa Trí Đức nơi 2 bệnh nhân tử vong.

Qua kiểm tra của Sở Y tế Hà Nội cho thấy điều kiện bảo quản gây mê của Bệnh viện đảm bảo, toàn bộ số thuốc còn lại của bệnh viện cũng đã được niêm phong.

Bà Trần Thị Nhị Hà nói: “Về hồ sơ bệnh án, hiện giờ cơ quan công an niêm phong, chúng tôi chưa trích lục được. Tuy nhiên, theo tường trình của bệnh viện, với những thuốc đã sử dụng cho 2 bệnh nhân này thì đã sử dụng cho các bệnh nhân khác và không xảy ra tai biến. Không phải là sau khi ca thứ nhất bị sốc phản vệ mới tiến hành ca thứ 2 mà 2 ca này tiến hành song song, tại 2 phòng mổ khác nhau, 2 kíp mổ khác nhau (10 cán bộ y tế chia làm 2 kíp mổ khác nhau), không phải dừng ca nọ mới đến ca kia”.

Cũng theo Sở Y tế Hà Nội, cơ quan công an đã làm việc với hai bác sĩ chịu trách nhiệm về gây mê ở hai kíp mổ, lấy lời tường trình tại thời điểm xảy ra vụ việc. Trước thông tin cho rằng, ngoài 2 bệnh nhân đã tử vong, trong ngày 25/12 còn có một bệnh nhân khác cũng được gây mê, sốc và đang được cấp cứu, điều trị, bà Trần Thị Nhị Hà bác bỏ thông tin này: “Tại thời điểm mà chúng tôi làm việc với bệnh viện, lúc đó cũng có sự có mặt của cơ quan công an, cụ thể là cơ quan Cảnh sát điều tra của quận Hai Bà Trưng thì chúng tôi chỉ ghi nhận 2 trường hợp tử vong, chỉ được thông báo 2 trường hợp này và bên công an cũng nhất trí chỉ có 2 trường hợp này”. Hai bệnh nhân bất ngờ tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Trí Đức, Hà Nội VOV.VN - Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội vừa xác nhận có 2 bệnh nhân bất ngờ tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Trí Đức.

Liên quan đến thông tin về 2 cán bộ y tế tham gia kíp mổ nhưng không có tên trong hồ sơ nhân sự làm việc thường xuyên mà bệnh viện báo cáo với Sở Y tế, bà Trần Thị Nhị Hà cho biết, 2 điều dưỡng này đã có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề liên quan và có hợp đồng làm việc tại Bệnh viện đa khoa Trí Đức. Cả hai điều dưỡng này đều là phụ mổ, không trực tiếp làm thủ thuật cho 2 bệnh nhân đã tử vong./.