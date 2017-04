Vụ cháy xưởng tái chế dầu nhớt: Nghi do người đàn ông say xỉn đốt

Sáng 13/4, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai thông tin ban đầu về vụ cháy xưởng tái chế dầu nhớt tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Bước đầu xác định, vụ cháy là do con người gây ra, song không có thiệt hại về người.

Theo Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Đồng Nai, vụ cháy xảy ra tại xưởng tái chế dầu nhớt thải thuộc địa bàn xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Xưởng này thuộc sở hữu của cơ sở Kiều Diễm ở phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, chuyên tái chế dầu nhớt thải và hóa chất, nấu thành sơn P.U dùng trong ngành sản xuất đồ gỗ.

Hiện trường vụ cháy

Ghi nhận tại hiện trường, xưởng tái chế nằm giữa khu rừng tràm có diện tích cả nghìn m2, không có mái che, xung quanh có vài căn nhà có người sinh sống. Trong bãi đất có hơn 200 thùng phuy chứa dầu nhớt thải, hóa chất đã cháy đen, biến dạng – dấu hiệu của hiện tượng nổ do áp suất lớn; một số thùng vẫn còn bốc khói, thậm chí có thùng còn xuất hiện ngọn lửa. Vạt rừng tràm xung quanh cũng bị cháy xém.

Trong quá trình tiếp cận đám cháy, cơ quan chức năng đã kịp thời đưa 2 người có dấu hiệu say xỉn ra khỏi hiện trường, một người đã bị tạm giữ ngay trong đêm. Theo một số người dân chứng kiến, người bị tạm giữ khoảng ngoài 40 tuổi đã đốt xưởng do say xỉn và có mâu thuẫn với chị gái - là người trông coi khu xưởng này.

Như tin đã đưa, tối 12/4, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu vực giáp ranh giữa thành phố Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Đồng Nai đã phải điều 2 đội chữa cháy số 1 và số 4 với 10 xe cứu hỏa và hàng chục chiến sĩ tới hiện trường tham gia chữa cháy.

Do cháy dầu với khối lượng rất lớn, không thể dập lửa bằng nước nên lực lượng cứu hỏa chủ yếu cách ly đám cháy, không để cháy lan sang khu vực rừng tràm xung quanh.

Đến rạng sáng cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn./.