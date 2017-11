Xây tường bằng rọ thép đá hộc cứu dân trước tình trạng núi “dọa” sập

Bài viết đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của độc giả. Đồng thời chính quyền địa phương cũng nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, có phương án khắc phục để đảm bảo an toàn cho người dân. UBND huyện Hưng Nguyên đã có công văn số 1229/UBND.NN gửi báo điện tử VOV.VN trả lời các nội dung liên quan.

Mới đây, VOV.VN đăng tải bài viết, “Núi “dọa sập” hàng chục hộ dân nơm nớp lo sợ” phản ánh tình trạng thời gian qua, hàng chục hộ dân tại xóm 5, 6A, 6B, 7A, xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An luôn sống trong tình trạng nơm nớp lo sợ khi có hàng vạn tấn đất đá từ hai ngọn núi Rú Rậm treo trên đầu. Những tảng đá lớn, hàng vạn khối đất có thể sạt lở, đổ xuống bất kỳ lúc nào đe dọa tính mạng, tài sản của người dân.

Phương án lâu dài, UBND huyện đã phân bổ kinh phí với số tiền 3,2 tỷ đồng bằng biện pháp hót sụt, cắt cơ ngã mái, làm kè rọ đá phía chân núi, làm hệ thống thoát nước dọc theo kè đá, làm rãnh thoát nước tại đỉnh và mái núi. Tuy nhiên để thực hiện phương án trên cần nguồn kinh phí khoảng 28 tỷ đồng. UBND huyện Hưng Nguyên đã lập báo cáo và được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận lập dự án.

Công văn của UBND huyện Hưng Nguyên nêu rõ phương án khắc phục tình trạng sạt lở đảm bảo an toàn cho người dân.

Trên cơ sở báo cáo của UBND huyện Hưng Nguyên, Sở NN&PTNT Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An đã có phương án khắc phục sạt lở tại núi Rậm: Theo đó, để khắc phục tình trạng sạt lở đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão trước hết đồng ý xây tường chắn bằng rọ thép đá hộc để tạo khoảng cách ngăn đất đá sạt lở tràn vào nhà dân, đồng thời đề phòng việc lấy đất đá ở chân núi.