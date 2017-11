Xe giường nằm bị thiêu rụi trên Quốc lộ 19, hành khách hoảng loạn

Sáng 10/11, một chiếc xe giường nằm chạy tuyến Hà Nội- Gia Lai bốc cháy khi đang lưu thông trên Quốc lộ 19, đoạn qua thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

Chiếc xe giường nằm bị thiêu rụi hoàn toàn.

Vụ cháy xảy ra khoảng 4 giờ sáng, chiếc xe giường nằm BKS 81B-006.17 của nhà xe Nam Phong (ở huyện Kbang, tỉnh Gia Lai), do tài xế Đoàn Văn Thủy điều khiển, khi đến địa phận xã Song An, thị xã An Khê thì phát hiện cháy phần đuôi.

Ngay lập tức tài xế dừng xe, thông báo cho hành khách kịp thời đưa toàn bộ hàng hóa ra khỏi xe.

Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Gia Lai đã đến hiện trường.

Tuy nhiên, ngọn lửa bùng cháy quá nhanh, nên chiếc xe đã bị rụi hoàn toàn, chỉ còn trơ lại bộ khung.

