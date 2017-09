Xe khách giường nằm bốc cháy trên Quốc lộ 1A

Xe khách biển kiểm soát 43B - 024.57 do tài xế Phạm Thống, 44 tuổi, trú tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam điều khiển, chở 17 hành khách lưu hành theo hướng Bắc - Nam. Khi đến đoạn đường này, tài xế phát hiện trên xe có mùi khét lạ nên điều khiển phương tiện đậu sát vào lề đường để kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện xe bị cháy ở phần đầu, tài xế liền thông báo cho hành khách nhanh chóng thoát khỏi xe trước khi chiếc xe bốc cháy dữ dội.

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy - cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Phú Yên huy động 2 phương tiện chuyên dụng cùng lực lượng đến hiện trường chữa cháy. Tuy nhiên, do lửa cháy quá mạnh và nhanh nên khoảng 30 phút sau, chiếc xe khách giường nằm và 4 mô - tô chở trong khoang xe cùng nhiều hàng hóa, vật dụng khác của hành khách bị thiêu rụi hoàn toàn. Toàn bộ hành khách phải chuyển sang phương tiện khác tiếp tục hành trình.

Sáng nay (4/9), Công an huyện Tuy An phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, phương tiện phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe này./.