Xe tải lật trên cầu Rào đè chết 1 phụ nữ đi đường

Chiếc xe tải mang biển kiểm soát 29KT-0238 do Phạm Văn Điệp, 30 tuổi, ở tỉnh Hải Dương điều khiển, lưu thông từ đường Phạm Văn Đồng lên cầu Rào đột nhiên mất lái lao vào thành cầu, lật ngang đường đè vào xe máy đang lưu thông trên cầu làm một người đi đường tử vong.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an quận Dương Kinh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an thành phố Hải Phòng) tổ chức điều phối giao thông, hướng dẫn các phương tiện giao thông do bắt đầu đến giờ cao điểm, lượng phương tiện qua lại nhiều. Đến 10h các cơ quan chức năng đã giải phóng xong ùn tắc trên cầu Rào cho các phương tiện qua lại.

Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc./.