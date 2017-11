Xử phạt 5 triệu đồng thanh niên “bôi nhọ” CSGT Phú Thọ trên Facebook

Ngày 14/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với Bùi Văn Hoàn, (SN 1987, trú tại khu 4, xã Lệnh Khanh, huyện Hạ Hoà Trước) về hành vi “tung tin không đúng sự thật” trên facebook.

Trước đó, khoảng 19h30’, ngày 29/10, trên mạng xã hội facebook, trong nhóm công khai bien…, tài khoản “Văn Hoàn” đăng tải hai đoạn clip có nội dung “Cảnh sát giao thông Công an huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ đứng thổi nồng độ cồn trước cổng đám cưới”.

Bùi Văn Hoàn tại cơ quan Công an

Cùng với việc đăng tải trên facebook, người quay clip còn đăng tải các nội dung trên lên Youtube thông qua tài khoản có tên “Người đưa tin”. Ngay sau khi các clip trên được đăng tải, clip thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận.

Vào cuộc xác minh, cơ quan công an xác định người phát tán clip trên là Bùi Văn Hoàn. Tại cơ quan công an Hoàn khai nhận, khoảng 12h ngày 29/10, trên đường đi bộ về nhà thấy tổ công tác của đội CSGT, Công an huyện Hạ Hoà đang xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông.

Cho rằng lực lượng CSGT thổi nồng độ cồn trước đám cưới nên Hoàn đã sử dụng điện thoại di động của mình để ghi hình quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng CSGT.

Hoàn cho biết, nguyên nhân xảy ra sự việc trên là do buổi trưa hôm đó Hoàn uống quá nhiều rượu nên không làm chủ được bản thân, Hoàn đã cố tình gây sự với lực lượng CSGT, sau đó quay clip rồi đưa lên mạng./.

Điểm g, Khoản 3, Điều 66, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP, ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định: Người nào cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác; có thể bị xử phạt hành chính từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây.

