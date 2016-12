Ảnh: Vụ dùng súng cướp tiệm vàng ở Tây Ninh diễn ra trong 40 giây

Khoảng 13h30 ngày 16/12, nhiều người dân ấp Suối Cao A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu (Tây Ninh) bất ngờ nghe thấy tiếng súng nổ và tiếng tri hô thất thanh được phát ra từ tiệm vàng Kim Phụng (Ảnh: Công an TPHCM). Các nhân chứng cho biết, tham gia cướp tiệm vàng là một nhóm 4 đối tượng bịt mặt đi trên 2 xe máy (Ảnh cắt từ clip). Băng nhóm cướp tiệm vàng đã sử dụng súng bắn đạn bi khống chế chủ tiệm và đập kính lấy vàng bỏ trốn. Bị một vài người dân xung quanh phát hiện, nhóm cướp còn dùng hung khí (dao, mã tấu...) dọa chém khiến mọi người sợ hãi chạy về gọi điện báo công an (Ảnh: Thanh Niên). Thấy bị động, nhóm cướp đã nhanh chân tẩu thoát. Trên đường rút lui, bọn chúng còn làm rơi vàng trước cửa tiệm, người dân đã thu gom trả lại cho chủ tiệm (Ảnh: Thanh Niên) Chủ tiệm vàng bàng hoàng vì vợ chồng anh đối mặt với băng cướp táo tợn Theo kết quả điều tra ban đầu, toàn bộ diễn biến vụ cướp mà nhóm nghi phạm thực hiện trong vòng 40 giây. (Ảnh: Báo Tây Ninh). Chiều 18/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt được 2 trong số 4 nghi can bịt mặt, dùng súng cướp tiệm vàng Kim Phụng (xã Phước Đông, H.Gò Dầu, Tây Ninh). Hai nghi can bị bắt là hai anh em ruột Lê Đăng Khoa (26 tuổi) và Lê Văn Phương (22 tuổi) cùng ngụ xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh. (Ảnh: CA) Hai nghi can Nguyễn Hồng Khắc (cầm đầu) và Võ Tấn Quốc (bên phải) sau hơn hai ngày lẩn trốn đã ra đầu thú vào tối 18/12. (ảnh: Dân trí) Tang vật vụ án cướp tiệm vàng Kim Phụng (ảnh: Dân trí) Nguyễn Hồng Khắc (trái) và Võ Tấn Quốc (ảnh: Dân trí) Nguyễn Hồng Khắc (bìa trái) và 3 đồng phạm bị bắt sau 55g gây án - Ảnh: C.A. Cơ quan công an trao trả tang vật cho chủ tiệm vàng Kim Phụng (thứ hai, bên trái) (ảnh: Thanh niên) http://streaming.vov.vn/videostore/Uploaded/j5OVubjmowE/2016_12_20/video_1482207381_WDAO.mp4

