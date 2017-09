Bàn giao nghi can sát hại cụ ông 73 tuổi ở Thạch Thất - Hà Nội

Thông tin trên VnExpress cho biết, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) vừa bàn giao nghi can Nguyễn Văn Toản (16 tuổi) cho Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội để điều tra về hành vi giết người. (Ảnh: Lao Động) Trước đó, sáng 3/9, Toản đã trèo tường và dùng hung khí tấn công ông nội của mình ở chợ Săn, thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội.(Ảnh: Công an Nhân dân) Ông Thành bị nhiều vết thương tích ở vùng mặt và đã tử vong tại phòng ngủ ở nhà riêng (khu chợ Săn, thị trấn Liên Quan).(Ảnh: Zing) Bước đầu cơ quan điều tra xác định nguyên nhân của vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn bộc phát trong sinh hoạt gia đình. (Ảnh: Công an TPHCM) Theo thông tin trên Công an Nhân dân, khoảng 7h ngày 3/9, anh N.M.Đ (49 tuổi, con trai ông T) đi đám ma về thấy cửa khóa. Gọi không thấy bố trả lời, anh Đ. đã dùng thang trèo vào trong nhà thì phát hiện ông T đã chết, trên người có nhiều thương tích. Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ 2 con dao nhọn, 1 tuýp, 1 búa; đồng thời phát hiện các dấu vân chân dính máu. (Ảnh: Người đưa tin) Được biết, ông T có 5 người con, nhưng sống một mình và có một hàng tạp hoá nhỏ. Một số người dân địa phương cho biết, trước đây nạn nhân ở cùng một người con trai nhưng do mâu thuẫn anh này cùng vợ con rời đi nơi khác sinh sống. (Ảnh: Google Maps/Zing).

