Bắt 2 đối tượng đánh bảo vệ trường dân tộc nội trú tử vong

Đại tá Nguyễn Giới, Trưởng Công an huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết, sau thời gian vây bắt ráo riết, lực lượng Công an huyện đã bắt được 2 đối tượng là Hồ Văn Bổng và Hồ Văn Muộn, nghi can vụ giết bảo vệ trường xảy ra tối 8/9.

Hiện trường vụ án mạng.

Trước đó, khoảng 22h15 tối 8/9, tại khu nội trú Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, Hồ Văn Bàng (17 tuổi) ở thôn 5, xã Phước Mỹ, học sinh lớp 12 của trường xảy ra mâu thuẫn với ông Nguyễn Mạnh Tùng (43 tuổi, quê Hải Dương), bảo vệ nhà trường nên ông Tùng đuổi em B. ra khỏi khu nội trú.

Sau đó, Bàng về nhà gọi 2 người quen là Hồ Văn Bổng và Hồ Văn Muộn cầm theo dao và tuýp sắt xuống trường đuổi đánh ông Tùng.

Ngôi trường xảy ra án mạng.

Do bị thương tích nhiều chỗ trên người, trong đó có 1 nhát dao đâm trúng đùi, máu chảy nhiều nên ông Tùng đã tử vong sau đó.

Được biết, ông Tùng từ Hải Dương vào thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn từ năm 2001, vợ là giáo viên dạy Ngoại ngữ tại trường nơi ông làm bảo vệ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ./.

