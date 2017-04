Bắt nghi phạm đâm tài xế taxi cướp tiền trong đêm

Khoảng 6h30 sáng nay (11/4), lực lượng Cảnh sát hình sự (PC45), thuộc Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an huyện Bắc Trà My bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Huynh (36 tuổi, người dân tộc Cor, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) là nghi phạm đâm trọng thương tài xế taxi.

Huynh tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A.

Lái xe đón khách tại đường Hùng Vương chở lên Bắc Trà My, khi xe chạy đến thôn 4, xã Trà Nú, huyện Bắc Trà My thì bị hành khách rút dao đâm và lấy đi 1,2 triệu đồng./.