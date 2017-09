Bắt tạm giam Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an điều tra mở rộng (Giai đoạn II) vụ án Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank và đồng phạm.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác định: Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN; Ninh Văn Quỳnh, nguyên Kế toán trưởng PVN, hiện là Phó Tổng Giám đốc PVN; Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Khánh Trường, nguyên Thành viên Hội đồng thành viên PVN đã có hành vi Cố ý làm trái gây thiệt hại 800 tỷ đồng trong việc PVN góp vốn điều lệ vào OceanBank.

Nguyên Kế toán trưởng, Phó Tổng Giám đốc PVN Ninh Văn Quỳnh vừa bị khởi tố, bắt tạm giam

Cơ quan CSĐT ra Lệnh bắt bị can để tạm giam 2 đối tượng: Ninh Văn Quỳnh và Nguyễn Xuân Thắng; ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú 2 đối tượng: Nguyễn Thanh Liêm và Vũ Khánh Trường; và khám xét nơi ở, nơi làm việc các đối tượng nêu trên. Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn.

Ngày 1/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Sơn (SN 1962), nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN; quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt, khám xét đối với Ninh Văn Quỳnh (SN 1958), nguyên Kế toán trưởng, hiện là Phó Tổng Giám đốc PVN; Nguyễn Xuân Thắng (SN 1955), nguyên Thành viên Hội đồng thành viên PVN; quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Lệnh khám xét đối với: Nguyễn Thanh Liêm (SN 1955), nguyên Thành viên Hội đồng thành viên PVN và Vũ Khánh Trường (SN 1954), nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị PVN.

Quá trình thực hiện các thủ tục tố tụng đối với các đối tượng trên được thực hiện theo quy định tại Điều 80 và Điều 143 Bộ luật Tố tụng hình sự. Các bị can bị bắt tạm giam đã được dẫn giải về Trại tạm giam Bộ Công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra làm rõ, mở rộng triệt để các đối tượng và đồng phạm liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật./.

