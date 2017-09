Bắt thêm 1 đối tượng đe dọa Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ

Cục Cảnh sát hình sự (C45- Bộ Công an) vừa thực hiện lệnh bắt giữ thêm một đối tượng trú tại TP Đà Nẵng về hành vi nhắn tin đe doạ ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Do vụ việc đang trong quá trình điều tra nên hiện cơ quan công an chưa cung cấp danh tính của đối tượng.

Đối tượng này bị bắt ngay sau khi C45 ra quyết định khởi tố ông Đào Tấn Cường, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex chi nhánh Đà Nẵng cũng vì có hành vi nhắn tin đe dọa ông Thơ.

Được biết, nghi phạm này không liên quan đến vụ việc của ông Đào Tấn Cường.

Trước đó, tối 18/8, C45 đã bắt khẩn cấp Đào Tấn Cường để điều tra hành vi đe dọa giết người. Theo công an, ông Cường đã có hành vi sử dụng điện thoại nhắn tin với nhiều nội dung đe dọa gửi tới số điện thoại cá nhân của ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Cuối tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đào Tấn Cường để điều tra về hành vi đe dọa giết người./.

