Bé gái 13 tuổi bị bạn trai quen trên facebook lừa hiếp dâm

Ngày 21/6, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự Nguyễn Chung Thanh Trí (25 tuổi, ngụ phường Tân Phú, quận 9, TPHCM) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Nghi can Trí.

Chiều tối 12/6, A. được Trí hẹn đến trước khu du lịch Suối Tiên (quận 9, TPHCM) để cùng đi chơi. Gần nửa đêm, nam bảo vệ dẫn bé gái tới khu đồi ở phường Bình Thắng (thị xã Dĩ An, Bình Dương) rồi dùng vũ lực, ép bé gái vào khu miếu gần đó và hiếp dâm.

Sau khi thực hiện hành vi thú tính, Trí dẫn nạn nhân ra khu vực thuộc đường xa lộ Hà Nội (phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM) để bé gái tự về nhà rồi nhanh chân bỏ trốn. Tiếp nhận vụ việc, Công an thị xã Dĩ An vào cuộc điều tra. Sau một tuần điều tra, công an đã bắt được Trí.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Trí thừa nhận việc hiếp dâm bé gái 13 tuổi./.