Bị bắt khi vận chuyển thuê hàng chục cân thuốc nổ

Ngày 3/9, thông tin từ Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận (BĐBP Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ một đối tượng vận chuyển khối lượng lớn thuốc nổ và kíp nổ trái phép.

Đối tượng và tang vật tại cơ quan điều tra.

Theo đó, vào lúc 3h ngày 2/9, tổ công tác Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm và đồn Biên phòng Quỳnh Thuận (BĐBP Nghệ An) đã phối hợp với Phòng PA 92 Công an tỉnh Nghệ An tổ chức tuần tra kiểm soát tại địa bàn giáp ranh giữa xã Quỳnh Nghĩa và xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Thời điểm này lực lượng chức năng phát hiện một đối tượng điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ngay lập tức tổ công tác đã đã yêu cầu dừng xe và kiểm tra. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 21kg thuốc nổ và 500 kíp nổ.

Đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Văn Quang (SN 1981, trú tại khối 7, phường Quỳnh Xuân, TX. Hoàng Mai, Nghệ An). Thời điểm kiểm tra, Nguyễn Văn Quang đã không cung cấp được giấy tờ hợp pháp của lô hàng trên. Ngay sau đó, tổ công tác đã di lý Quang và toàn bộ tang vật về trụ sở cơ quan để tiếp tục điều tra.

Bước đầu, Quang khai nhận vận chuyển thuê số thuốc nổ và kíp nổ trên cho một người lạ từ phường Quỳnh Xuân, TX. Hoàng Mai xuống xã Tiến Thủy. Tuy nhiên, khi đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, cơ quan chức năng đã bàn giao cho Công an huyện Quỳnh Lưu tiếp tục điều tra mở rộng theo quy định pháp luật./.

