Bị hàng xóm đánh nhập viện sau khi tố cáo vi phạm trật tự xây dựng

Ngày 9/9, lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đơn vị đang tiến hành thu thập thông tin xác minh, điều tra làm rõ vụ việc một người đàn ông bị nhóm thanh niên hành hung dẫn đến phải nhập viện cấp cứu trên địa bàn.

Anh T được điều trị tại bệnh viện.

Thông tin phản ánh ban đầu, chị Triệu Phương Th (SN 1986, trú tại phố Vũ Hữu, phường Trung Văn) cho hay, khoảng 15h ngày 7/9, hai vợ chồng chị chuẩn bị lấy xe đi công việc thì bất ngờ bị 3 thanh niên (trong đó có hai gái một trai) xông vào hành hung.

Theo chị Th, trong những người này có nam thanh niên sinh năm 1981 là hàng xóm nhà chị. Khi chị Th và chồng là anh Trương Vĩnh T (SN 1974) chạy được vào trong nhà, đóng cửa cuốn xuống, nhóm người trên tiếp tục dùng gạch đá ném vào khu vực cửa gây hư hại tài sản trong gia đình.

“Nhóm người trên không chỉ hành hung vợ chồng tôi mà còn gọi điện đe dọa tinh thần khiến mọi người trong gia đình hết sức lo lắng” – chị Th chia sẻ.

Ngay sau sự việc xảy ra, chị Th đã nhanh chóng trình báo lên cơ quan chức năng để điều tra làm rõ theo quy định.

Ngay lúc đó, cán bộ Công an phường Trung Văn đến hiện trường, ghi nhận sự việc, lấy lời khai những người liên quan, đồng thời cùng gia đình chị Thảo đưa anh Thắng vào Bệnh viện Quân y 103 cấp cứu.

Bước đầu, các bác sĩ Bệnh viện 103 chẩn đoán, anh T bị bầm tím trên người. Bên cạnh đó, bệnh nhân còn bị “sai khớp cùng đòn vai trái do bị đánh” dẫn đến phải nhập viện để mổ cấp cứu.

Theo thông tin chi Th phản ánh, nguyên nhân dẫn đến việc vợ chồng chị bị hành hung, khủng bố tinh thần có thể xuất phát từ việc chồng chị trước đó đã nhiều lần tố cáo gia đình hàng xóm vi phạm trật tự xây dựng. "Khu đất này là của nhà nước được sử dụng làm khu vực chung cho người dân nhưng gia đình hàng xóm có dấu hiệu vi phạm trật tự nên anh T đã gửi đơn lên cơ quan yêu cầu giải quyết sự việc trên. Sau gửi anh T làm đơn trình báo sự việc thì bị nhóm người hành hung dẫn đến nhập viện" - chị Th nói.

Được biết, cùng ngày, cơ quan điều tra đã thu giữ đoạn video liên quan đến vụ xô xát trên do camera an ninh tại hiện trường ghi lại. Sáng 8/9, công an cũng đã tiến hành ghi lời khai của anh T và những người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

