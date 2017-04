Bị truy sát, thanh niên nhảy xuống sông thoát thân rồi chết đuối

Ngày 7/4, cán bộ xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng cho biết: “Vào khoảng hơn 11h, ngày 6/4, anh L.V.Tr. (34 tuổi, thôn Thanh Khê, xã Thanh Lương, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) hẹn Bùi Xuân Đ. (SN 1975, trú tại thôn Cúc Thủy, xã Thanh Lương, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) tại khu vực ngã 3 Cúc Phố, trên QL 37 thuộc địa phận xã Vinh Quang.

Trong quá trình nói chuyện, hai bên xảy ra xích mích, Đ. bất ngờ truy sát anh Trường. Chạy đến khu vực cầu Mới, xã Vĩnh Quang, Tr. nhảy xuống sông thoát thân, nhưng do đuối sức nên chới với giữa dòng nước. Thấy vậy, Đ. mới dừng lại và bỏ trốn”.

Ngay sau khi nhận thông tin vụ việc, cơ quan chức năng đã kịp thời đến phong tỏa hiện trường, điều tra sự việc.

Lãnh đạo xã Vinh Quang thông tin thêm, ngay sau khi nhận tin báo, công an xã đã phối hợp với Công an huyện Vĩnh Bảo bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đối tượng Đ. đã bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó để điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 11h trưa 6/4, tại sông Chanh Dương (khu vực cầu Mới, thôn Hu Trì xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng), người dân địa phương phát hiện anh L.V.Tr. chới với dưới dòng nước.

Ngay khi phát hiện, người dân đã nhảy xuống cứu nạn nhân nhưng bất thành. Ngay khi phát hiện, người dân đã nhảy xuống cứu nạn nhân nhưng bất thành. Sau khi nhận tin báo, gia đình đã thuê thợ lặn tìm kiếm thi thể anh Tr., đến khoảng 16h40 ngày 6/4, nạn nhân được tìm thấy cách hiện trường vụ việc chừng 40m. Ngay khi phát hiện, người dân đã nhảy xuống cứu nạn nhân nhưng bất thành. Sau khi nhận tin báo, gia đình đã thuê thợ lặn tìm kiếm thi thể anh Tr., đến khoảng 16h40 ngày 6/4, nạn nhân được tìm thấy cách hiện trường vụ việc chừng 40m.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ theo trình tự quy định pháp luật./.