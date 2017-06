Bị vây bắt, tội phạm ma túy lao xe vào Phó Đồn Công an

Ngày 22/6, tại Bệnh viện 198 - Bộ Công an Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà, tiền thưởng cho ông Lường Quang Học, Phó trưởng đồn Công an Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La bị thương nặng trong khi truy bắt đối tượng mua, bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đại tá Vũ Văn Đông (thứ 2 từ phải qua) - Phó Cục trưởng Cục Chính trị Cảnh sát trao quyết định khen thưởng của Tổng cục Cảnh sát cho Đại úy Lường Quang Học tại Bệnh viên 198, Bộ Công an

Trong quá trình bị vây bắt, Mua đã điều khiển xe máy lao vào Tổ công tác làm Đại úy Lường Quang Học bị chấn thương thùy phổi phải, tràn dịch màng phổi gây ngạt thở. Đối tượng bị khống chế, bắt giữ sau đó.

Sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La, Đại úy Học đã được chuyển xuống Hà Nội để tiếp tục điều trị.

Ngày 22/6, Đại tá Vũ Văn Đông – Phó Cục trưởng Cục Chính trị Cảnh sát, trưởng đoàn công tác của Tổng cục Cảnh sát đã đến thăm hỏi, động viên đồng thời biểu dương tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm của Đại úy Lường Quang Học và mong muốn đồng chí Học tiếp tục phát huy kết quả đạt được, lập nhiều thành tích hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.