Bộ Công an: Trịnh Xuân Thanh không thể trốn thoát

Chiều 21/12, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác công an năm 2016, phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2017 và định hướng tuyên truyền về công tác công an trong thời gian tới.

Tại họp báo, trả lời câu hỏi của báo chí về vụ việc liên quan đến Trịnh Xuân Thanh – Cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty PVC, Thiếu tướng Phạm Văn Các - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho biết, việc phối hợp với các nước trong việc truy bắt Trịnh Xuân Thanh hiện nay vẫn chưa có kết quả. Interpol và các nước có hợp tác với Việt Nam về truy bắt tội phạm vẫn đang phối hợp chặt chẽ.

Trịnh Xuân Thanh thời còn đương chức.

Tướng Các khẳng định: “Trịnh Xuân Thanh không thể trốn thoát được”.

Trước đó, Ngày 15/9/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam.

Ngày 16/9/2016 ra Quyết định khởi tố bị can, đồng thời ra quyết định truy nã đối với Trịnh Xuân Thanh về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi xác định bị can Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra Quyết định số truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với Trịnh Xuân Thanh. Trịnh Xuân Thanh thuộc trường hợp truy nã đỏ.

Liên quan đến việc một số cán bộ thuộc Bộ Công Thương bỏ trốn, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho hay Bộ đã xem xét, điều tra xem có để lọt lộ thông tin hay không. Tuy nhiên, kết quả cho thấy không có việc đó.

Tuy vậy, cũng theo Bộ trưởng, nhiều vụ án cho thấy có trường hợp nghe ngóng thông tin rồi bỏ trốn trước khi cơ quan chức năng ban hành các quyết định tố tụng.

Phần lớn các trường hợp đó không đi theo con đường “chính ngạch". Do đó, để hạn chế và ngăn chặn các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật trốn ra nước ngoài, Bộ sẽ có báo cáo bổ sung, hoàn chỉnh công tác, thể chế liên quan công tác quản lý cán bộ có dấu hiệu vi phạm nhưng chưa bị khởi tố./.