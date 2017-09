Cả trăm ô tô, xe máy bị bẫy đinh trên cao tốc:Loại đinh này từ đâu?

Liên quan đến vụ cả trăm ô tô, xe máy bị bẫy đinh trên cao tốc, theo CAND, truy tìm nguồn gốc, Cơ quan điều tra Công an Bắc Ninh đã làm rõ vật kim loại trên do Nhà máy Dovan (chuyên sản xuất ốc vít để đóng mái tôn) ở khu công nghiệp Đình Trám, ở huyện Việt Yên, Bắc Giang sản xuất. Loại rơi vãi ra đường là phế liệu. Đại diện Nhà máy Dovan cho biết, số phế liệu trên đã bán cho ông Nguyễn Văn Huy (30 tuổi, trú ở Cao Xá, Tân Yên, Bắc Giang). Ông Huy cho vào thùng phi vận chuyển bằng ô tô về Bắc Ninh bán cho các cơ sở tái chế. Trong quá trình vận chuyển, thùng phi bị đổ trên thùng xe nên các vật kim loại tràn ra thành xe rơi xuống đường. (ảnh: ANTĐ) Trả lời VOV.VN, Đại tá Nguyễn Hồng Vị, Trưởng Công an thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết ,tại cơ quan công an, lái xe gửi lời xin lỗi đến người dân và mong muốn xin được xin khắc phục hậu quả. (ảnh: TTXVN) Đại tá Nguyễn Hồng Vị cũng nhấn mạnh, cơ quan công an sẽ xử lý lái xe theo quy định của pháp luật (ảnh: CAND) Trước đó, sáng 6/9, công an thành phố Bắc Ninh nhân được đơn vị nhận được tin báo xuất hiện nhiều xe máy bị thủng xăm trên đoạn đường cao tốc Bắc Giang - Hà Nội theo hướng từ cầu Như Nguyệt (phường Đáp Cầu, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh) về Hà Nội. Trong ảnh: Hàng chục phương tiện gặp sự cố "đinh tặc" trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang ngày 6/9. (Ảnh: Mai Linh/Beat.vn) Ngay sau đó, đơn vị đã cho lực lượng đi điều tra nguyên nhân vụ việc và thu đinh được rải trên đường cao tốc về nghiên cứu. Qua quan sát, đinh có hình dáng chữ U như cái móng ngựa, làm bằng thép trắng, gọt cắt không qua lửa và sản xuất đại trà với hai loại to và nhỏ. Trong ảnh: Rất nhiều người bị thủng lốp xe giữa đường. (ảnh: ANTĐ) Được biết, theo nhận định ban đầu, đinh này được sản xuất từ một nhà máy, với thiết bị máy móc hiện đại. Với loại đinh này, thì chỉ máy móc mới làm được chứ thợ sắt ở ngoài không làm được. Trong ảnh: Khu vực được cho là nơi các phương tiện thường bị thủng xăm Đại tá Vị cho rằng, đây không phải là hành vi của một số đối tượng rải đinh ra đường nhằm kiếm lợi từ việc vá xe. Trong ảnh: Các phương tiện bị thủng săm trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. (ảnh: người đưa tin) Số đinh này là từ một cơ sở sản xuất đinh nào đó trong quá trình vận chuyển đi qua địa phận trên đã bị bục bao hoặc rơi vãi ra đường gây thủng xăm xe cho nhiều phương tiện lưu thông. Trong ảnh: CSGT Bắc Ninh hỗ trợ người dân vá lốp. (ảnh: CAND)

Liên quan đến vụ cả trăm ô tô, xe máy bị bẫy đinh trên cao tốc, theo CAND, truy tìm nguồn gốc, Cơ quan điều tra Công an Bắc Ninh đã làm rõ vật kim loại trên do Nhà máy Dovan (chuyên sản xuất ốc vít để đóng mái tôn) ở khu công nghiệp Đình Trám, ở huyện Việt Yên, Bắc Giang sản xuất. Loại rơi vãi ra đường là phế liệu. Đại diện Nhà máy Dovan cho biết, số phế liệu trên đã bán cho ông Nguyễn Văn Huy (30 tuổi, trú ở Cao Xá, Tân Yên, Bắc Giang). Ông Huy cho vào thùng phi vận chuyển bằng ô tô về Bắc Ninh bán cho các cơ sở tái chế. Trong quá trình vận chuyển, thùng phi bị đổ trên thùng xe nên các vật kim loại tràn ra thành xe rơi xuống đường. (ảnh: ANTĐ) Trả lời VOV.VN, Đại tá Nguyễn Hồng Vị, Trưởng Công an thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết ,tại cơ quan công an, lái xe gửi lời xin lỗi đến người dân và mong muốn xin được xin khắc phục hậu quả. (ảnh: TTXVN) Đại tá Nguyễn Hồng Vị cũng nhấn mạnh, cơ quan công an sẽ xử lý lái xe theo quy định của pháp luật (ảnh: CAND) Trước đó, sáng 6/9, công an thành phố Bắc Ninh nhân được đơn vị nhận được tin báo xuất hiện nhiều xe máy bị thủng xăm trên đoạn đường cao tốc Bắc Giang - Hà Nội theo hướng từ cầu Như Nguyệt (phường Đáp Cầu, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh) về Hà Nội. Trong ảnh: Hàng chục phương tiện gặp sự cố "đinh tặc" trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang ngày 6/9. (Ảnh: Mai Linh/Beat.vn)

Ngay sau đó, đơn vị đã cho lực lượng đi điều tra nguyên nhân vụ việc và thu đinh được rải trên đường cao tốc về nghiên cứu. Qua quan sát, đinh có hình dáng chữ U như cái móng ngựa, làm bằng thép trắng, gọt cắt không qua lửa và sản xuất đại trà với hai loại to và nhỏ. Trong ảnh: Rất nhiều người bị thủng lốp xe giữa đường. (ảnh: ANTĐ) Được biết, theo nhận định ban đầu, đinh này được sản xuất từ một nhà máy, với thiết bị máy móc hiện đại. Với loại đinh này, thì chỉ máy móc mới làm được chứ thợ sắt ở ngoài không làm được. Trong ảnh: Khu vực được cho là nơi các phương tiện thường bị thủng xăm Đại tá Vị cho rằng, đây không phải là hành vi của một số đối tượng rải đinh ra đường nhằm kiếm lợi từ việc vá xe. Trong ảnh: Các phương tiện bị thủng săm trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. (ảnh: người đưa tin) Số đinh này là từ một cơ sở sản xuất đinh nào đó trong quá trình vận chuyển đi qua địa phận trên đã bị bục bao hoặc rơi vãi ra đường gây thủng xăm xe cho nhiều phương tiện lưu thông. Trong ảnh: CSGT Bắc Ninh hỗ trợ người dân vá lốp. (ảnh: CAND)