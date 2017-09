Cận cảnh sòng bạc “khủng” trang bị camera dày đặc ở trung tâm TPHCM

Báo Pháp luật TPHCM đưa tin, chiều tối 8/9, gần trăm trinh sát Phòng 4 chủ trì phối hợp với Phòng 7 Cục C45 cùng tiểu đoàn cảnh sát cơ động K20 ập vào khu game vui chơi giải trí Lâm Thủy Tiên (đường Bà Hạt, quận 10, TPHCM). (Ảnh: Công an TPHCM) Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong cơ sở này có hàng chục người cả nam và nữ đang tổ chức đánh bạc trên các máy. (Ảnh: Pháp luật TPHCM) Trong một căn phòng nhỏ của căn nhà có 18 trụ con hình thức đánh bạc sắp thành hai hàng dọc và một máy chủ chia bài. Số tiền các con bạc đặt cược từ 1- 10 triệu đồng/ván là tối đa. Tuy nhiên theo một trinh sát, số tiền các con bạc đặt cược có thể cao hơn nhiều nếu thỏa thuận với “nhà cái”, thắng thua sau đó sẽ chia theo tỉ lệ. Trong ảnh: Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Công an TPHCM) Nhằm qua mặt cơ quan chức năng, phía bên ngoài cơ sở này luôn có người cảnh giới và lắp đặt hệ thống camera dày đặc để theo dõi. Khi con bạc đến ăn thua thì xe được để ở tầng dưới. Riêng căn phòng lắp máy đánh bạc được trang bị 8 camera. (Ảnh: TTXVN) Thông tin trên Người Lao động cũng cho biết, khi tới đây, khách còn được phía tiệm game phục vụ thức ăn, nước uống… miễn phí theo yêu cầu. (Ảnh: Pháp luật TPHCM) Sòng bạc hoạt động 24/24, hàng ngày lôi kéo cả trăm người đến đây chơi, mức ăn thua từ vài triệu đến vài trăm triệu đồng. (Ảnh: Người Lao động) Theo đó, tiền tang vật lực lượng công an thu được tại sới bạc là 500 triệu đồng. Sau khi hoàn tất công tác lập hồ sơ ban đầu, 42 người được cảnh sát đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra. (Ảnh: Công an TPHCM) Nhiều người tham gia đánh bạc bằng máy điện tử bị công an bắt quả tang. (Ảnh: Người Lao động) Cảnh sát phong tỏa hoàn toàn khu vực, đông đảo lực lượng chức năng địa phương cũng túc trực bảo vệ hiện trường và đảm bảo an ninh trật tự, rất đông người dân theo dõi vụ việc. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)./. Cảnh sát cơ động có mặt tại hiện trường vụ việc. (Ảnh: Vnexpress)./.

