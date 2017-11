Cảnh sát đột kích, hàng trăm tiếp viên ăn mặc “mát mẻ” chạy tán loạn

Thông tin trên Công an TPHCM cho biết, tối 23/11, hàng trăm cán bộ chiến sĩ của Phòng Quản lý hành chính về TTXH (PC64) Công an TP.HCM chia làm nhiều tổ đồng loạt tiến hành kiểm tra hành chính 8 địa điểm kinh doanh dịch vụ nhạy cảm ở khu vực các quận trung tâm thành phố.(Ảnh: Công an TPHCM) Tại nhà hàng Jolly nằm trên đường Lê Lai (Q.1, TPHCM), khi đoàn kiểm tra ập đến có hơn 100 cô gái ăn mặc hở hang đang phục vụ “các quý ông ham vui”. Thấy cảnh sát, các "chân dài " tìm cách bỏ chạy tán loạn. Tuy nhiên, tất cả đều bị giữ lại để kiểm tra hành chính. (Ảnh: Công an TPHCM) Đa phần những cô gái này tuổi đời còn rất trẻ từ 20-25 tuổi và đều đến từ các tỉnh miền Tây. Họ làm việc tại quán không có hợp đồng lao động và chủ yếu sống bằng "tiền bo" của khách. Trong ảnh: Nhà hàng Jolly có đến hàng trăm khách. (Ảnh: Pháp luật TPHCM) Cảnh sát phong tỏa nhà hàng Jolly ở quận 1, TPHCM. (Ảnh: Vnexpress) Vnexpress đưa tin, cùng thời điểm này, tại đường Nguyễn Biểu (quận 5) - khu ăn chơi sầm uất của giới đại gia, Việt Kiều tại Sài Gòn - Nhà hàng 184 tấp nập xe của khách dựng tràn hai bên đường. Phía trong, các khách nam, trong đó nhiều người nước ngoài đến ăn nhậu được các "chân dài" phục vụ chu đáo. Trong ảnh: Nhà hàng 184 Nguyễn Biểu, phường 2, quận 5 cũng bị "đột kích" bất ngờ. (Ảnh: Pháp luật TPHCM) Hàng chục nữ tiếp viên tại đây cũng bị lập biên bản trong trang phục áo hai dây, váy ngắn. Nhiều cô gái tỏ ra sành sỏi, cự cãi với cảnh sát khi được đưa vào phòng làm việc. Trong ảnh: Cảnh sát cho kiểm tra CMND của khách trước khi cho họ ra về. (Ảnh: Pháp luật TPHCM) Tại nhà hàng Hồng Phúc nằm trên đường Lê Hồng Phong (P.3, Quận 5), cơ quan chức năng phát hiện gần 20 cô gái trong trang phục khiêu gợi đang “vui vẻ” và hát karaoke cùng khách trong những phòng VIP. Trong ảnh: Dàn tiếp viên ở nhà hàng trên đường Lê Hồng Phong. (Ảnh: Vnexpress) Hầu hết các điểm kinh doanh trên không có giấy phép kinh doanh karaoke, hệ thống phòng cháy chữa cháy không được đảm bảo an toàn, không có hợp đồng lao động với nhân viên nữ. (Ảnh: Tiền Phong) Cuối buổi kiểm tra, cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ các nhà hàng này về hàng loạt các lỗi vi phạm như kinh doanh karaoke không phép, không có hợp đồng nhân viên nữ ngồi tiếp khách, các phòng không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.... (Ảnh: Tiền Phong) Phòng ăn, nghỉ, thay đồ của tiếp viên nhà hàng Vạn Đô (293 Trần Phú, phường 8, quận 5). (Ảnh: Pháp luật TPHCM)./.

