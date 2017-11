Chấn động lời khai của bà nội của bé gái 20 ngày tuổi bị sát hại

Nguồn tin trên VnExpress dẫn lời trung tá Trình Hữu Thành, Trưởng công an thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hoá) cho biết, nghi can sát hại bé gái 20 ngày tuổi chính là bà Phạm Thị Xuân (66 tuổi, quê Thái Bình), bà nội nạn nhân. Trong ảnh, hàng nghìn người tập trung bên ngoài nhà nạn nhân tối 28/11 khi biết thông tin vụ việc. (Ảnh: Zing) Trung tá Thành khẳng định: "Không phải vụ bắt cóc như thông tin ban đầu. Các bằng chứng và lời khai cho thấy tất cả đều do bà Xuân tự dàn dựng”. (Ảnh: Vietnamnet) Theo lời khai của bà nội cháu bé, nguyên nhân khiến bà sát hại cháu nội do một lần đi xem bói, thầy bói phán “bé gái là nghiệp chướng của gia đình” nên bà này chờ cơ hội ra tay. Chập tối 25/11, bà Xuân dùng tay sát hại cháu nội. Bà Xuân tự bịa vụ việc có đôi nam nữ vào nhà dí dao, bịt miệng uy hiếp để cướp cháu nội. Bà cho thi thể cháu bé vào bao tải và bỏ ra thùng rác cách nhà khoảng 300 m. Trong ảnh, cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: VnExpress) Bao tải sau đó được xe gom rác của công ty môi trường chuyển đến bãi tập kết ở phường Đông Sơn, cách nhà khoảng 10 km. Gần trưa một ngày sau, thi thể bé được bà Dương Thị Thơm làm nghề nhặt rác tình cờ phát hiện. Trong ảnh, khu vực phát hiện thi thể bé gái. (Ảnh: Tiền Phong) Trong ảnh, bà Dương Thị Thơm (53 tuổi, ở phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn), làm nghề nhặt ve chai, là người đã phát hiện thi thể cháu bé. Theo bà Thơm, lúc mở bao tải, bà thấy thi thể cháu bé được quấn trong chiếc chăn màu hồng. Đáy bao bì đựng thi thể cháu có chữ ghi tên bố cháu là Thuận, kèm một số điện thoại. (Ảnh: Zing) Nguồn tin trên VTC News cho biết, cơ quan công an đã tạm giữ bà Phạm Thị Xuân để phục vụ công tác điều tra. Trong ảnh, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc kiêm thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa (giữa ảnh) trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ án (Ảnh: Tuổi Trẻ) Hay tin vụ việc bé gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc, sau đó bị sát hại, những người hàng xóm của gia đình cháu bé cho biết, gia đình anh Thuận, chị Huyền, bố mẹ cháu bé được đánh giá hiền lành, không gây mâu thuẫn với ai. Thông tin có đối tượng khống chế bà nội, cướp cháu bé khiến dư luận bất an. (Ảnh: VTC News) Một số hàng xóm của gia đình anh Thuận bày tỏ sự hoài nghi khi nghe tin, họ cho rằng nơi gia đình anh Thuận sinh sống là khu vực đông dân cư, lúc đó tầm 19h là thời điểm mọi người thường xuyên qua lại đoạn đường này. Tại sao khi đôi nam nữ giằng co với bà Xuân từ trong nhà ra đến ngoài ngõ không ai nhìn thấy?(Ảnh: Dân Trí) Theo VTC News, một trong những tình tiết nữa là khi người dân phát hiện phía dưới chiếc túi đựng thi thể cháu bé có dòng chữ ghi tên bố cháu bé là Thuận, kèm theo số điện thoại. Chính tình tiết này, càng khiến lời khai của bà Xuân mâu thuẫn vì trước đó khai báo với công an, bà Xuân không nhắc đến chiếc túi của gia đình.(Ảnh: Lao Động)

