Chân dung các lãnh đạo của PVN vừa bị khởi tố điều tra

Sau quá trình điều tra mở rộng giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank và đồng phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác định: Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN; Ninh Văn Quỳnh, nguyên Kế toán trưởng PVN, hiện là Phó Tổng giám đốc PVN; Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Khánh Trường, nguyên Thành viên Hội đồng thành viên PVN đã có hành vi Cố ý làm trái gây thiệt hại 800 tỷ đồng trong việc PVN góp vốn điều lệ vào OceanBank. (Ảnh: Việt Đức) Ngày 31/8/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can đối với 5 đối tượng trên về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, được quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự. Ngày 1/9/2017, cơ quan điều tra đã tiến hành tống đạt các quyết định này. (Ảnh: Việt Đức) Trong giai đoạn I vụ đại án ở ngân hàng Ocean Bank, ông Nguyễn Xuân Sơn bị điều tra về các tội danh: "Tham ô tài sản", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây hậu quả nghiêm trọng", "Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Với vai trò là đại diện góp vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại OceanBank, ông Sơn bị cáo buộc đã có hành vi lợi dụng chức vụ được giao, ban hành, tổ chức và chỉ đạo các hoạt động trái pháp luật chiếm đoạt số tiền 246 tỷ đồng (Ảnh: Zing) Đáng chú ý, trong phiên tòa xét xử vụ đại án Ocean Bank đang diễn ra, ông Nguyễn Xuân Sơn đã bất ngờ đã khai ra hàng loạt tên các cá nhân, tổ chức đã nhận tiền “chăm sóc”của bị cáo. Trong vụ đại án kinh tế tại OceanBank, ông Ninh Văn Quỳnh, nguyên Kế toán trưởng của PVN, hiện là Phó Tổng Giám đốc của PVN được Nguyễn Xuân Sơn nhắc đến nhiều với tư cách là người nhận tiền chi đối ngoại cho lãnh đạo PVN. (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an) Tuy nhiên, có mặt trả lời tại tòa với tư cách là người liên quan, ông Ninh Văn Quỳnh khẳng định ông không nhận tiền từ Nguyễn Xuân Sơn. Trong ảnh, ông Ninh Văn Quỳnh lúc được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc PVN (Ảnh: Năng lượng Việt Nam) Cùng bị khởi tố với Nguyễn Xuân Sơn và Ninh Văn Quỳnh là Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Thành viên Hội đồng thành viên PVN. Ông này cùng khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét giống như Ninh Văn Quỳnh. (Cổng TTĐT Bộ Công an) Nguyễn Thanh Liêm, nguyên Thành viên Hội đồng thành viên PVN bị khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét . (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an) Vũ Khánh Trường, nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị PVN cùng bị khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét. (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an) Lên tiếng sau khi một loạt sếp lớn đang là lãnh đạo và nguyên lãnh đạo vừa bị khởi tố liên quan đến khoản thất thoát 800 tỉ ở OceanBank, đại diện PVN cho biết cơ quan này vừa triển khai thủ tục đình chỉ công tác đối với ông Ninh Văn Quỳnh, Phó tổng giám đốc, đồng thời tổ chức phân công lại công việc trong Ban Lãnh đạo để đảm bảo triển khai mọi hoạt đông. Đại diện PVN cũng khẳng định, việc các cơ quan bảo vệ pháp luật thực hiện tố tụng đối với các cá nhân nêu trên không ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của tập đoàn. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

