Chân dung nghi phạm bắn chết nam thanh niên dừng đèn đỏ ở Khánh Hòa

Vài giờ sau khi nổ súng bắn chết nam thanh niên dừng đèn đỏ trên trên Quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, nghi phạm đã tới công an tỉnh Bình Thuận đầu thú. Danh tính nghi phạm là Huỳnh Út Việt (trú xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận). Trong ảnh: Hiện trường nam thanh niên bị bắn chết và nghi phạm Huỳnh Út Việt (ảnh nhỏ) Nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Google Maps. Nghi can Việt tại công an. (ảnh: PL TPHCM) Bước đầu, đối tượng khai nhận đã dùng súng tự chế bắn chết anh Nguyễn Văn Thiên. Hiện công an Khánh Hòa đã vào Bình Thuận để tiến hành di lý Việt về Khánh Hòa, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trước đó, khoảng 6h30, tại ngã tư trung tâm của thị trấn Diên Khánh, sát cây xăng Chất Đốt, đã xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Thiên (31 tuổi, trú tại xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh) bị một đối tượng bắn tử vong tại chỗ. (Ảnh: Zing) Những người chứng kiến vụ việc cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, anh Thiên đi xe máy di chuyển về phía Nam, thấy tín hiệu đèn đỏ nên dừng lại. Từ phía sau, một thanh niên đi xe gắn máy áp sát anh Thiên, bất ngờ rút ra một khẩu súng, dí vào sau đầu anh Thiên nổ súng, nạn nhân ngã gục xuống đường. Đối tượng gây án nhanh chóng tăng ga tẩu thoát trước sự hốt hoảng, sợ hãi của nhiều người đi đường. (Ảnh: Người Lao Động) (Ảnh: Báo Khánh Hòa) Ngay sau đó, lực lượng Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông. Kết quả khám nghiệm ban đầu cho biết, nạn nhân bị bắn bằng súng ngắn, chết tại chỗ. Tại hiện trường cơ quan chức năng thu giữ được khẩu súng màu đen, nghi của hung thủ gây án vứt lại, dài khoảng 20cm. Khẩu súng thu được tại hiện trường là súng tự chế. (Ảnh: VnExpress) Thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác Bệnh viện đa khoa huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa để lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. (Ảnh: VnExpress)./.

