Chủ hãng nước đá nổi tiếng Cần Thơ rút súng dọa bắn nữ công nhân

Sáng nay (15/11), Đại tá Trần Ngọc Hạnh – Giám đốc Công an TP Cần Thơ xác nhận với VietNamNet, Công an quận Cái Răng vừa bắt tạm giam ông Nguyễn Hoàng Năm (61 tuổi, ngụ đường Tầm Vu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Đe dọa giết người”.

Theo PLO, ông Năm là chủ một số hãng nước đá trên địa bàn TP Cần Thơ trong đó có cơ sở ở quận Cái Răng. Khi ông có ý định cho một nữ công nhân nghỉ việc thì xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Ông Năm rút súng (bắn đạn cao su) dí vào người nữ công nhân dọa bắn.

Mọi người xung quanh đã can ngăn. Sau đó, nữ công nhân đến công an trình báo sự việc. Ngày 2/11, Công an quận Cái Răng đến nơi cư trú của ông Năm trên đường Tầm Vu thì không thấy ông này.

