Đặc nhiệm phá đường dây tiêu thụ xe gian

Hai đối tượng cộm cán của đường dây gồm: Phùng Minh Hưng (35 tuổi, ngụ Phường 10, Quận 5) và Đinh Văn Bé Tư (48 tuổi, Bến Tre) đã bị bắt và bàn giao cho Công an Quận 8 điều tra.

Quá trình theo dõi cho thấy hai đối tượng trên đã kết nối với đồng bọn khoảng 1 tháng nay và chọn thời điểm vào nửa đêm để giao bán xe trộm cắp ra thị trường.

Các đối tượng cộm cán của đường dây tiêu thụ xe gian.

Sau nhiều ngày điều tra, đêm 4/4, trinh sát bất ngờ khám xét một thanh niên trong băng nhóm và đưa về trụ sở để khai thác. Nam thanh niên khai nhận với công an tên là Phùng Minh Hưng đã móc nối với Đinh Văn Bé Tư tiến hành giao dịch 4 vụ xe gian mà công an đang theo dõi. Số xe gian này có nguồn gốc từ các quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Thủ Đức... Tuy nhiên số xe gian này chưa kịp tiêu thụ thì bị công an bắt gọn.

Được biết Hưng và Tư đều có tiền án về tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức mại dâm và một tiền án tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có./.