Đâm chết bạn nhậu rồi thay quần áo ngồi chờ Công an đến bắt

Báo Công an TPHCM cho biết, chiều 18/4, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Tân An, tỉnh Long An đã ra lệnh bắt khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự nghi can Đặng Hoàng Sơn (44 tuổi, quê Đồng Nai, tạm trú tại nhà trọ khu vực phường 6, TP. Tân An) về hành vi giết người. Trong ảnh: Công an khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Dân Trí) Nạn nhân là ông Lê Hồng Điệp (52 tuổi, quê Đồng Nai), là bạn cùng đi bán thuốc Sơn Đông trên các chuyến xe khách đường dài với Sơn. Trong ảnh: người dân theo dõi vụ việc (Ảnh: Công an TPHCM) Thông tin trên Người Lao động cho hay, khoảng 10h cùng ngày, ông Đặng Hoàng Sơn ở phòng trọ trên đường Huỳnh Văn Gấm, TP Tân An, mời người quen đến nhậu. Gần 1 giờ sau, ông Điệp đến tham gia. Khi đã say xỉn, giữa ông Điệp và ông Sơn mâu thuẫn liên quan đến việc mua bán hàng ngày. Không kiềm chế được, ông Điệp quơ tay trúng vào mặt ông Sơn nhưng được cả nhóm can ngăn. (Ảnh: Báo Long An) Trước lúc ra về, ông Điệp nói rõ là không cố ý làm trúng vào mặt bạn nhậu nhưng ông Sơn vẫn tức giận, lấy dao đâm một nhát trúng ngực, thủng tim làm nạn nhân chết tại chỗ. Trong ảnh: Công an khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án (Báo Long An) Biết mình giết người, Sơn vào trong mặc áo mặc rồi chờ công an đến bắt giữ, đưa về trụ sở trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. (Ảnh: Dân Trí)./.

Báo Công an TPHCM cho biết, chiều 18/4, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Tân An, tỉnh Long An đã ra lệnh bắt khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự nghi can Đặng Hoàng Sơn (44 tuổi, quê Đồng Nai, tạm trú tại nhà trọ khu vực phường 6, TP. Tân An) về hành vi giết người. Trong ảnh: Công an khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Dân Trí) Nạn nhân là ông Lê Hồng Điệp (52 tuổi, quê Đồng Nai), là bạn cùng đi bán thuốc Sơn Đông trên các chuyến xe khách đường dài với Sơn. Trong ảnh: người dân theo dõi vụ việc (Ảnh: Công an TPHCM)

Thông tin trên Người Lao động cho hay, khoảng 10h cùng ngày, ông Đặng Hoàng Sơn ở phòng trọ trên đường Huỳnh Văn Gấm, TP Tân An, mời người quen đến nhậu. Gần 1 giờ sau, ông Điệp đến tham gia. Khi đã say xỉn, giữa ông Điệp và ông Sơn mâu thuẫn liên quan đến việc mua bán hàng ngày. Không kiềm chế được, ông Điệp quơ tay trúng vào mặt ông Sơn nhưng được cả nhóm can ngăn. (Ảnh: Báo Long An) Trước lúc ra về, ông Điệp nói rõ là không cố ý làm trúng vào mặt bạn nhậu nhưng ông Sơn vẫn tức giận, lấy dao đâm một nhát trúng ngực, thủng tim làm nạn nhân chết tại chỗ. Trong ảnh: Công an khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án (Báo Long An) Biết mình giết người, Sơn vào trong mặc áo mặc rồi chờ công an đến bắt giữ, đưa về trụ sở trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. (Ảnh: Dân Trí)./.