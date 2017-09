Đâm người không quen biết trọng thương vì tưởng họ đến đánh mình

Công an huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang cho biết vừa bắt tạm giam đối tượng Phạm Văn Vinh (19 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh, huyện An Minh) về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Vinh tại cơ quan điều tra (Ảnh: Văn Vũ)

Trước đó, tối 4/4, Vinh cùng nhóm bạn đang nhậu và hát karaoke thì xảy ra cự cãi với một thanh niên ngồi uống cà phê ở quán đối diện. Sau đó, nghe người này nói sẽ điện thoại gọi người đến đánh mình, Vinh bỏ đi, trên đường gặp một nhóm thanh niên đi đến, trong đó, có Dương Văn Thường (22 tuổi, ngụ cùng xã).

Tưởng Thường là người được gọi tới để đánh mình, lợi dụng lúc Thường đang chơi game trên điện thoại, Vinh lấy dao của người bán hàng gần đó rồi bất ngờ đâm Thường 2 nhát. Nhờ được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên Thường thoát chết. Theo kết quả giám định pháp y, tỷ lệ tương tật mà Vinh gây ra cho Thường là 31%./.

