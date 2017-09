Đấm vào mặt cảnh sát cơ động khi bị kiểm tra giấy tờ

Ngày 5/9, thông tin từ CSĐT Công an TP. Vinh, Nghệ An cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Hiệu (SN 1984, trú tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Hoàng Văn Hiệu tại cơ quan điều tra

Theo đó, vào khoảng 1h15 ngày 16/8, tổ Cảnh sát cơ động, Phòng CSCĐ Công an tỉnh Nghệ An đang tiến hành tuần tra giao thông thì phát hiện một người đàn ông đi xe máy mang BKS 37L5 - 5559, không đội mũ bảo hiểm va chạm với nữ lao công đang quét đường.

Phát hiện sự việc, đồng thời thấy người đàn ông có biểu hiện uống rượu bia nên tổ tuần tra yêu cầu kiểm tra hành chính.

Trước yêu cầu của tổ công tác, người này không xuất trình được các giấy tờ liên quan. Tổ công tác mời người này về trụ sở để làm việc, tuy nhiên đối tượng không chấp hành, mà lớn tiếng chửi bới. Đặc biệt, đối tượng đã đấm vào mặt một chiến sĩ CSCĐ.

Trước sự việc trên, tổ công tác đã bắt giữ Hiệu và phối hợp với cơ quan CSĐT Công an TP. Vinh để điều tra, làm rõ.

Tại CQĐT, Hiệu khai do uống rượu bia và không có giấy tờ tùy thân, sợ bị tịch thu xe nên không kiểm soát được hành vi của mình.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Vinh đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật./.

