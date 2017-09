Dân làng hò nhau vây đánh 2 kẻ nghi trộm chó dưới mương nước đen

Chủ tịch xã Yên Tiến cho biết thêm, do bức xúc vì nhiều lần mất trộm chó nên khi phát hiện 2 thanh niên có biểu hiện trộm chó người dân địa phương đã tấn công hai thanh niên. Rất may lực lượng Công an xã Yên Tiến và Công an huyện Ý Yên có mặt kịp thời giải cứu hai thanh niên nên không xảy ra án mạng.