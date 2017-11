Đi chơi với bạn trai quen trên mạng, cô gái bị cướp hết tài sản

Ngày 24/11, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thái Thụy vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vũ Đức Nhân (SN 1996, trú tại xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy) về tội cướp tài sản.

Đối tượng và tang vật của vụ án.

Theo trình báo, thông qua mạng xã hội, chị Thược quen biết một nam thanh niên tên Tuấn và hẹn gặp nhau tại biển Cồn Đen, xã Thái Đô (Thái Thụy, Thái Bình) để đi chơi.

Trước đó, lúc 17h30 ngày 19/11, Công an huyện Thái Thụy (Thái Bình) nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Thược (SN 1985, trú tại xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về việc bị cướp tài sản.

Sau khi gặp nhau, đến 16h30 cùng ngày, Tuấn chở chị Thược ra khu vực Âu Tàu, xã Mỹ Lộc (Thái Thụy, Thái Bình), nơi vắng người qua lại.

Tại đây, đối tượng dùng vũ lực và dao nhọn khống chế chị Thược, sau đó cướp 1 vòng cổ, 1 đôi bông tai, 2 nhẫn bằng vàng, tổng tài sản khoảng 10 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thái Thụy khẩn trương triển khai lực lượng, tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin, đặc điểm nhận dạng về đối tượng.

Ngày 20/11, các trinh sát điều tra làm rõ đối tượng gây án là Vũ Đức Nhân (SN 1996, trú tại xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy).

Bước đầu, đối tượng khai nhận lấy tên là Tuấn để làm quen, kết bạn trên mạng xã hội. Sau khi hẹn gặp chị Thược, thấy chị đeo trên người nhiều tài sản có giá trị, vì thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Công an huyện Thái Thụy đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý đối tượng trước pháp luật./.