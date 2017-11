Diễn biến chính vụ nữ tài xế xe ôm bị sát hại ở Thái Nguyên

Theo Vietnamnet, sau 3 ngày khẩn trương điều tra vụ chị Trương Thị H., hành nghề xe ôm bị sát hại, cơ quan chức năng xác định và tạm giữ nghi phạm là Nguyễn Quang Hưng (SN 1987, trú ở Phúc Tân, Phổ Yên).(Ảnh: Công an Nhân dân) Báo An ninh Thủ đô dẫn lời khai ban đầu của đối tượng Hưng thể hiện, sáng 7/11, đối tượng đã thuê chị H. chở từ huyện Yên Phong về thị xã Phổ Yên. Đi đến khu vực gần bệnh viện Quân y 91, đối tượng đã ra tay sát hại chị H., lấy đi chiếc xe máy và thoại di động rồi mang đi cầm cố cho một người ở xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên.(Ảnh: Công an Nhân dân) Trước đó, khoảng 12h ngày 7/11, một người dân phát hiện thi thể một phụ nữ khoảng 30 tuổi tại vườn cây của bệnh viện Quân y 91, thuộc tổ dân phố Đầu Cầu, phường Ba Hàng (thị xã Phổ Yên); trên thi thể có nhiều vết thương. Trong ảnh, hiện trường vụ án mạng. CQĐT xác định đây là vụ án mạng. Nạn nhân là chị Trương Thị H (SN 1982, quê quán huyện Yên Phong, Bắc Ninh), làm nghề xe ôm ở khu vực cổng khu công nghiệp Yên Phong. Chị H. tử vong do bị đâm nhiều nhát ở đầu và cơ thể. Trong ảnh, hình ảnh được cho là của nạn nhân trước khi bị sát hại. Quá trình điều tra, qua trích xuất camera nhà người dân ở khu vực hiện trường cho thấy, khoảng 10h ngày 7/11, cách thời điểm phát hiện thi thể nạn nhân nạn khoảng 2 tiếng (lúc 12h cùng ngày), chị H. đã điều khiển xe máy Honda màu xanh di chuyển theo hướng Hà Nội - Thái Nguyên chở theo 1 nam thanh niên. Được biết, đối tượng bị bắt khi quay về huyện Yên Phong. Theo Công an thị xã Phổ Yên, Hưng là đối tượng sống lang thang, chưa có tiền án tiền sự. (Ảnh: Dân Việt)

