Diễn biến mới nhất vụ nam thanh niên bỗng dưng bị chém gần cụt tay

Ngày 10/4, một cán bộ điều tra, công an huyện Hoài Đức cho biết, sau quá trình xác minh, điều tra, công an huyện Hoài Đức đã quyết định khởi tố vụ án nam thanh niên nghi bị chém gần cụt tay khi đi câu ở Hồ Lideco (Hoài Đức – Hà Nội). Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra sự việc theo các bước nhằm xác định đối tượng liên quan để sớm làm sáng tỏ vụ việc theo quy định pháp luật.

Giấy chứng nhận phẫu thuật từ phía bệnh viện Việt Đức.

Trước đó, theo nội dung trình báo của Nguyễn Sơn T. (SN 1990, trú tại Kênh Giang, Thủy Nguyên, Hải Phòng), khoảng 3h ngày 18/10/2016, anh cùng người bạn tên Thắng đi câu cá tại hồ câu Lideco (Hoài Đức, Hà Nội) thì gặp Nam đã ngồi câu trước đó.

Trong quá trình ngồi câu, Nam nói với Thắng chuyện bị đối tượng đánh vào mặt, sau đó bỏ lại một chiếc xe máy. Một lúc sau, xuất hiện một thanh niên đến xưng tên H. (Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội) đến xin lại chiếc xe máy, rồi dắt xe đi.

Sau khi H. dắt xe đi, T. cùng Nam và Thắng ngồi câu được một lúc thì xuất hiện nhóm thanh niên cầm hung khí đi đến chỗ T. rồi hô to “chém... chúng nó đi”. Lúc này, cả Nam và Thắng cùng bỏ chạy, còn T. không hiểu chuyện gì nên đứng lại.

Nhóm thanh niên kia đuổi theo Nam và Thắng một đoạn thì quay lại hô: Còn thằng này nữa. Theo T. lúc này anh không biết chuyện gì nhưng nhóm thanh niên vẫn dùng hung khí chém cụt gần hết bàn tay phải, 1 vết chém ở vùng đùi, 1 vết thương ở vùng vai trái, cùng với chiếc điện thoại Samsung Galaxy bị chém đứt đôi. Ngay sau đó, anh T. được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Cũng theo đơn trình bày của anh T., ngày 20/10/2016, khi ra viện, anh đến công an Hoài Đức trình báo vụ việc trên.

Công an huyện Hoài Đức tiếp nhận hồ sơ và cho anh T. nhận diện các đối tượng trên địa bàn. Anh T. nhận ra 2 đối tượng trong nhóm thanh niên đã chém mình.

Công an huyện Hoài Đức cũng đã đưa anh T. đi giám định thương tích. Hiện sự việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ theo quy trình pháp luật./.