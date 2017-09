Diễn biến mới vụ đánh ghen, lột đồ cô gái giữa đường

Chiều 7/9, ông Nguyễn Minh Thiết (Trưởng công an xã Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) cho biết, ngay sau sự việc xảy ra công an xã đã thông báo lên cơ quan công an huyện Bình Xuyên để tiến hành điều tra, xác minh làm rõ theo quy định.

Đánh ghen lột đồ ở Vĩnh Phúc.

Về thông tin thu được vỏ túi nilon đựng muối ớt tại hiện trường, cơ quan công an đang điều tra làm rõ. Được biết sau khi sự việc xảy ra do trời mưa lớn nên cơ quan công an vẫn đang làm rõ thông tin trên.

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo công an xã Thiện Kế (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết: "Anh Ng ở địa phương đã có gia đình. Từ trước khi xảy ra sự việc đến giờ cuộc sống gia đình không có mâu thuẫn gì. Người dân địa phương cũng phản ánh Ng là người hiền lành, chịu khó làm ăn, không có va chạm xã hội với bất kỳ ai. Sự việc xảy ra khiến mọi người đều bàng hoàng".

Hiện cơ quan điều tra vẫn đang mời những người liên quan lên phối hợp làm rõ vụ việc. Riêng chị Đ. và anh Ng. có thể đang đi điều trị chấn thương nên chưa đến phối hợp làm việc được. Trong hôm nay, hai người trên sẽ đến phối hợp làm việc với cơ quan công an. Chị K và anh Ng được cho là có quan hệ ngoài luồng với nhau.

Danh tính những người liên quan gồm chị Đ (vợ của Ng - người được cho là quan hệ ngoài luồng với chị K), bà Liên được xác định là mẹ ruột của Ng; chị Hiền là cháu bà Liên; Vinh và Đông (đều là cháu bà Liên), tất cả 5 người trên đều trú tại địa chỉ xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.

Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao một clip dài gần 2 phút, ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bị một nhóm người đánh ghen khống chế, xé quần áo, cắt tóc giữa đường. Theo thông tin trên mạng xã hội, sự việc trên xảy ra trên địa bàn xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.

Đây được cho là một vụ đánh ghen có liên quan đến một người đàn ông tên N. (23 tuổi, đã có gia đình, trú tại xã Thiện Kế, Bình Xuyên) có quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ tên K.

Đến sáng ngày 3/9, vợ anh N. là chị Đ. cùng mẹ đẻ của anh N. là bà Liên và Hiền, Đông, Vinh (đều là cháu bà Liên), tất cả 5 người trên đều trú tại địa chỉ xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc bắt gặp cảnh anh N. cùng chị K. đang ở trong phòng trọ của chị K. Sau đó, nhóm người trên đã có hành vi lột đồ, cắt tóc cô gái trên đánh ghen.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ theo quy định./.

Đánh ghen, lột đồ cô gái giữa đường:Xử lý ra sao khi chồng ngoại tình? VOV.VN - Theo luật sư, người vợ có thể thu thập chứng cứ về việc chồng và bồ nhí ngoại tình để tố cáo lên cơ quan chức năng xử lý, truy cứu trách nhiệm. Vụ đánh ghen, lột đồ cô gái giữa đường: Hai người chưa đến trình diện VOV.VN - Cô gái trẻ và người chồng được cho là quan hệ bất chính bị lột đồ giữa đường vẫn đang đi điều trị chấn thương nên chưa thể đến trình diện. Đánh ghen, lột đồ cô gái giữa đường: Có dấu hiệu làm nhục người khác VOV.VN - Theo luật sư, nhóm người đánh ghen ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc có dấu hiệu làm nhục người khác, nạn nhân có thể vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Danh tính 5 đối tượng đánh ghen, lột đồ cô gái trẻ giữa đường VOV.VN - Cơ quan công an xác định danh tính 5 đối tượng có liên quan đến vụ đánh ghen, lột đồ cô gái trẻ giữa đường ở xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Cả trăm ô tô, xe máy bị bẫy đinh trên cao tốc: Lời khai của “thủ phạm“ VOV.VN - Tài xế khai nhận đinh rơi trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang do quá trình vận chuyển, thùng đựng phế liệu bị đổ ra sàn xe, lọt qua khe rơi xuống đường. Vây bắt đối tượng chém 2 công an xã trọng thương VOV.VN - Trong quá trình đưa Việt lên nhà văn hoá xóm làm việc, hai công an viên của xã Quý Hoà (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình) bị chém trọng thương. Gã em rể giết chị vợ bị bại liệt rồi điện thoại gọi vợ về xem VOV.VN - Đối tượng sau khi dùng gậy sát hại chị dâu bị bệnh bại liệt nằm một chỗ đã gọi điện thoại báo vợ “mày về xem, hay lắm”.