Điều tra nguyên nhân mẹ và 2 con nhỏ tử vong bất thường trong nhà nghỉ

Ngày 11/9, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đến thời điểm hiện tại chưa có thông tin chính thức về nguyên nhân vụ việc. Trong ảnh: Đông người dân và phóng viên có mặt tại Hiện trường Trước đó, theo thông tin ban đầu, do lâu không thấy khách xuống, nhân viên nhà nghỉ đi kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ thuê phòng đã tử vong trong tư thế treo cổ. Hai đứa con của chị này cũng đã tử vong, trên người có thương tích. Trong ảnh: Nhà nghỉ nơi xảy ra cái chết thương tâm của 3 mẹ con Vụ việc được phát hiện khoảng 0h30 sáng nay, 11/9, tại nhà nghỉ Đ.T. (khu đô thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội). Trong ảnh: Người dân hiếu kỳ đến xem. Được biết, danh tính nạn nhân thuê phòng chị Nguyễn Thị N. (SN 1988, trú tại Thanh Trì, Hà Nội). Sau khi mở cửa phòng, các nhân viên hốt hoảng phát hiện chị N. cùng 2 con đã tử vong. Nạn nhân Nguyễn Thị N. tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà vệ sinh. Hai con của nạn nhân, một cháu 2 tuổi và một cháu 6 tuổi, được phát hiện tử vong trên giường, cơ thể có thương tích. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ theo quy định./.

Ngày 11/9, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đến thời điểm hiện tại chưa có thông tin chính thức về nguyên nhân vụ việc. Trong ảnh: Đông người dân và phóng viên có mặt tại Hiện trường Trước đó, theo thông tin ban đầu, do lâu không thấy khách xuống, nhân viên nhà nghỉ đi kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ thuê phòng đã tử vong trong tư thế treo cổ. Hai đứa con của chị này cũng đã tử vong, trên người có thương tích. Trong ảnh: Nhà nghỉ nơi xảy ra cái chết thương tâm của 3 mẹ con Vụ việc được phát hiện khoảng 0h30 sáng nay, 11/9, tại nhà nghỉ Đ.T. (khu đô thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội). Trong ảnh: Người dân hiếu kỳ đến xem. Được biết, danh tính nạn nhân thuê phòng chị Nguyễn Thị N. (SN 1988, trú tại Thanh Trì, Hà Nội). Sau khi mở cửa phòng, các nhân viên hốt hoảng phát hiện chị N. cùng 2 con đã tử vong.

Nạn nhân Nguyễn Thị N. tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà vệ sinh. Hai con của nạn nhân, một cháu 2 tuổi và một cháu 6 tuổi, được phát hiện tử vong trên giường, cơ thể có thương tích. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ theo quy định./.