Điều tra vụ Trưởng công an nổ súng khiến chủ tịch xã bị thương

Trưa 10/11, Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An đã có thông cáo báo chí thông tin chi tiết liên quan đến vụ việc trưởng công an xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc nổ súng bắn Chủ tịch UBND xã này bị thương.

Vị trí xảy ra vụ nổ súng.

Theo đó vào khoảng 15h15 ngày 9/11, Công an huyện Nghi Lộc nhận được tin báo với nội dung: “Tại xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc có tiếng súng nổ làm ông Nguyễn Đình Thanh – Chủ tịch UBND xã bị thương”.

Tiếp nhận thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc đã có mặt tại hiện trường phối hợp đưa ông Thanh đến BVĐK tỉnh Nghệ An kiểm tra vết thương; đồng thời tổ chức các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra xác định, sau khi uống rượu vào giờ nghỉ trưa, ông Nguyễn Ngọc Thấu – Trưởng công an xã Nghi Quang đã sử dụng công cụ hỗ trợ (súng bắn đạn cao su) được trang bị trước đó, gây nổ khiến ông Nguyễn Đình Thanh – Chủ tịch UBND xã bị thương.

Thông tin từ BVĐK tỉnh Nghệ An cho biết, ông Nguyễn Đình Thanh bị thương nhẹ và đã xuất viện vào tối 9/11. Sáng 10/11, mọi hoạt động tại UBND xã Nghi Quang vẫn diễn ra bình thường.

Hiện tại Công an huyện Nghi Lộc đã thu giữ khẩu súng bắn đạn cao su, đưa ông Nguyễn Ngọc Thấu về trụ sở công an huyện Nghi Lộc để điều tra theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục làm rõ./.