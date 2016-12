Đình chỉ vụ án Hàn Đức Long dựa vào nguyên tắc suy đoán vô tội

Tại cuộc họp báo cuối năm của Bộ Công an chiều 21/12, trả lời báo chí liên quan đến vụ án Hàn Đức Long (quê Bắc Giang bị tuyên án tử hình và giam giữ hơn 10 năm) vừa được đình chỉ vụ án, trả tự do, khôi phục quyền công dân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát - Thiếu tướng Phạm Văn Các cho biết, vụ án xảy ra không xác định được bị can. Sau đó nhờ áp dụng biện pháp nghiệp vụ đã khởi tố bắt giam Hàn Đức Long. Bị can này đã tự khai ra.

Hàn Đức Long trở về sau 11 năm bị giam giữ.

Các cấp tòa sơ thẩm, phúc thẩm và 2 cấp giám đốc thẩm đều xác định Hàn Đức Long can tội giết người, hiếp dâm trẻ em.

Sau cấp tòa giám đốc thẩm mới nhất, khi cơ quan tố tụng hủy hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm để điều tra lại, Bộ Công an đã tham giam quá trình giám định điều tra và có báo cáo tới các cơ quan chức năng.

Sau đó cơ quan tố tụng Trung ương xác định dựa trên nguyên tắc suy đoán vô tội không đủ căn cứ vững chắc để kết tội Hàn Đức Long.

Trước đó ngày 20/12, Cơ quan tố tụng của tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can Hàn Đức Long (SN 1959, trú tại thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

Ông Hàn Đức Long đã bị khởi tố về các tội Giết người, hiếp dâm trẻ em và hiếp dâm. Cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang yêu cầu Công an tỉnh Bắc Giang, UBND xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang phục hồi các quyền và lợi ích hợp pháp cho Hàn Đức Long theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vấn đề oan sai, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho hay, lực lượng công an có vai trò đặc biệt trong việc chống oan sai.

Trong hàng trăm hàng ngàn vụ án cũng có một số vụ dẫn đến oan sai nhưng điều đó cũng không chấp nhận được. Làm oan cho người dân là vi phạm luật pháp.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm nguyên nhân gây oan sai là vì động cơ cá nhân, thiếu tinh thần trách nhiệm, non kém về nghiệp vụ và động cơ về thành tích.

Để khắc phục, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết đã chỉ đạo cán bộ quản lý phải tăng cường lãnh đạo, sâu sát, kiểm tra thường xuyên việc điều tra.

Đặc biệt, từng đơn vị cần bổ trợ kiến thức pháp luật cho các điều tra viên và bổ sung nhân lực còn thiếu, mỏng….

Vụ án Hàn Đức Long xảy ra cách đây hơn 11 năm. Theo nội dung vụ việc, khoảng 19h ngày 16/5/2005, vợ chồng anh Sơn, chị Liễu (ở xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) đi làm về thì phát hiện con gái là cháu Nguyễn Thị Yến (SN 2000) bị mất tích.

Sáng hôm sau, thi thể cháu Yến được tìm thấy ở ngoài đồng với nhiều dấu hiệu bị hiếp dâm.

Sau 4 tháng điều tra, Cơ quan cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vẫn không xác định được nghi phạm nên đã ra quyết định đình chỉ vụ án, đồng thời phát động quần chúng tố giác tội phạm.

Thời gian này, gia đình hàng xóm bà Ngô Thị Khuyến viết đơn tố cáo Hàn Đức Long từng hiếp dâm hai mẹ con mình, đồng thời tố giác người đàn ông này chính là hung thủ hiếp dâm cháu Yến.

Từ tố giác này, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang bắt giam Hàn Đức Long để điều tra. Trong quá trình hỏi cung, Hàn Đức Long khai nhận hiếp dâm rồi giết cháu Yến.

TAND tỉnh Bắc Giang đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm tuyên Hàn Đức Long án tử hình. TAND Tối cao xử phúc thẩm tuyên y án.

Sau đó, Hội đồng Thẩm phán TAND xử Giám đốc thẩm đã quyết định hủy 2 bản án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại từ đầu.

Đến năm 2011, TAND tỉnh Bắc Giang xử sơ thẩm lần hai và TAND Tối cao xử phúc thẩm lần hai vẫn giữ nguyên phán quyết tử hình đối với Hàn Đức Long.

Cuối năm 2014, Hội đồng Thẩm phán TAND xử Giám đốc thẩm lại quyết định tuyên hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm tuyên tử hình Hàn Đức Long. Sau đó vụ án được giao cho cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang điều tra lại.

Tuy nhiên, sau nhiều lần kết thúc điều tra, trả hồ sơ vụ án thì đến nay cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định đình chỉ vụ án đối với ông Hàn Đức Long./.