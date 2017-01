Đối tượng bỏ lại xe máy và pháo nổ khi bị kiểm tra

Sáng 12/1, thông tin từ công an phường Lê Lợi, thành phố Vinh, Nghệ An cho biết, đơn vị đang truy tìm đối tượng bỏ lại chiếc xe máy và 1 bao tải bên trong có 14kg pháo chạy trốn khi bị kiểm tra hành chính.

Kiểm tra bao tải nam thanh niên bỏ lại, lực lượng chức năng phát hiện 14kg pháo nổ.

Theo đó vào khoảng 16h ngày 11/1, tổ công tác công an phường Lê Lợi đang làm nhiệm vụ tại Chợ Ga, thuộc khối 14, phường Lê Lợi, TP Vinh thì phát hiện nam thanh niên bịt khẩu trang đi xe gắn máy màu xanh không có biển kiểm soát, chở theo một bao tải màu vàng.

Nghi ngờ đối tượng vận chuyển hàng cấm, tổ công tác tổ chức kiểm tra hành chính. Khi tổ công tác vừa tới thì đối tượng phóng xe bỏ chạy, bỏ lại 1 bao tải. Tổ công tác mở ra kiểm tra, phát hiện bên trong chứa 10 bánh pháo, tổng trọng lượng 14kg.

Hiện Công an phường Lê Lợi đang truy tìm đối tượng./.