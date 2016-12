Đối tượng mang ma túy lao thẳng xe vào Cảnh sát hòng bỏ chạy

Sáng 26/12, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh bắt giữ 6 đối tượng mua bán, vận chuyển 10 bánh heroin và gần 200 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Cảnh sát điều tra.

Theo đó, thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội tết dương lịch và tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 cũng như kế hoạch của Công an tỉnh Lai Châu về cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ngày 19/12, Phòng Cánh sát giao thông, Công an tỉnh Lai Châu nhận được thông tin của quần chúng nhân dân trình báo về việc có một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn, dò hỏi đường và nắm bắt thông tin các lực lượng chức năng làm việc ở các tuyến giao thông trên địa bàn.

Lập tức, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh để thành lập tổ công tác, triển khai lực lượng xuống địa bàn. Đến 0h15 ngày 24/12, khi đang làm nhiệm vụ tại km 32, quốc lộ 12, thuộc địa phận bản Cầu Phả, xã biên giới Pa Tần, huyện Sìn Hồ, tổ công tác phát hiện và bắt giữ xe mô tô biển kiểm soát 24V1 - 2033 đi từ hướng Điện Biên về Lai Châu do đối tượng Vàng A Na (SN 1994, trú tại xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) điều khiển. Đây là đối tượng đi trước làm hoa tiêu cho các đối tượng vận chuyển heroin đi sau.

Khi đang tiến hành kiểm tra xe đi trước, tổ công tác tiếp tục phát hiện xe mô tô biển kiểm soát 24V1 - 12538 đi nhanh và có dấu hiệu nghi vấn phạm tội. Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, thì đối tượng tăng ga lao thẳng xe vào tổ công tác hòng bỏ chạy. Lập tức tổ công tác sử dụng phương tiện truy đuổi và đến km 28 + 400 thì khống chế, bắt giữ được đối tượng.

Kiểm tra tại chỗ, tổ công tác phát hiện trong ba lô của hai đối tượng có một gói to màu đen, bên trong là 10 bánh hình vuông, chất bột màu trắng được ép khô, các đối tượng khai là heroin.

Các đối tượng phạm tội là Chu Thị Tưởng (SN 1977, trú tại xã Thẩm Dương) và Dương Văn Liên (SN 1968, trú tại xã Minh Lương), cả hai đều ở huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông và lực lượng hỗ trợ.

Qua đấu tranh khai thác, lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục bắt giữ đối tượng Lý A Mua (SN 1993, trú tại xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) khi đang di chuyển bằng xe khách từ Điện Biên về Lào Cai. Đây là đối tượng đã trực tiếp bán 10 bánh heroin cho Tưởng và Liên.

Sau đó một ngày, ngày 25/12 cũng tại km 33, quốc lộ 12, qua kiểm tra xe khách chạy tuyến Điện Biên - Lào Cai, tổ công tác Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục bắt giữ gần 200 viên ma túy tổng hợp. Các đối tượng phạm tội là Lê Đình Đạo (SN 1982, trú tại bản Tây Sơn, xã Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) và Lường Thị Ngoan (SN 1985, trú tại bản Chá B, xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

Hiện các đối tượng và hiện vật phạm tội đã được Phòng Cánh sát giao thông, Công an tỉnh Lai Châu bàn giao cho các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Đại úy Hoàng Minh Tiến Dũng, Phó Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lai Châu cho biết: Lai Châu là địa bàn trung chuyển ma túy từ Điện Biên, Sơn La đi tiêu thụ ở các tỉnh Lào Cai, Yên Bái và đi sang Trung Quốc. Lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát ở địa bàn các tuyến quốc lộ và sẽ tập trung vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là các tuyến quốc lộ 12 và quốc lộ 32 nối với tỉnh Điện Biên và Sơn La. Lực lượng cảnh sát đã xác định được công việc để tiến hành tập trung ngăn chặn đối với các đối tượng vận chuyển bằng đường bộ và đường thủy./.