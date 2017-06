Đột nhập hàng loạt cơ quan Nhà nước trộm cắp tài sản

Công an tỉnh Bắc Ninh đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với 2 đối tượng Trần Anh Linh (SN 1976, trú tại Thới Trị, xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) và Lê Thành Lộc (SN 1980, trú tại thôn Thuận Thượng 1, xã Hoài Xuân, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) để tiếp tục điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng Linh và Lộc (Ảnh: Báo Công Lý).

"Hiện đơn vị đã tiến hành khởi tố bị can về hành vi trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, 1 trong hai đối tượng vẫn đang lẩn trốn nên cơ quan công an đang tích cực truy tìm" - cán bộ công an tỉnh Bắc Ninh thông tin.





Theo thông tin điều tra ban đầu, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh liên tiếp xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản. Đặc biệt, đối tượng lợi dụng ngày nghỉ, trong lúc bảo vệ cơ quan lơ là, mất cảnh giác để phá khóa phòng làm việc ở các cơ quan Nhà nước trộm cắp số tài sản lớn.

Ngay sau khi nhận thông tin vụ việc, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Bắc Ninh đã lập chuyên án, rà soát các đối tượng nghi vấn. Quá trình xác minh, điều tra, đã làm rõ Trần Anh Linh và Lê Thành Lộc là hai đối tượng gây án.

Khoảng 11h ngày 7/5, Trần Anh Linh và Lê Thành Lộc phá khóa cửa phòng làm việc của hai cán bộ ở Chi cục Thuế huyện Tiên Du lấy trộm 60 triệu đồng.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra xác định Linh và Lộc gây ra 8 vụ trộm cắp tài sản khác tại tỉnh Bắc Ninh gồm: UBND huyện Từ Sơn; Huyện ủy – UBND huyện Tiên Du; UBMTTQ tỉnh Bắc Ninh; Công ty xây dựng Nam Đuống; Chi cục Quản lý thị trường TP Bắc Ninh; Công ty Môi trường và Đô thị TP Bắc Ninh, Huyện ủy Thuận Thành.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.

